https://ria.ru/20250606/yakutiya-2021227579.html
Николаев рассказал, от чего зависит энергобезопасность регионов
Николаев рассказал, от чего зависит энергобезопасность регионов - РИА Новости, 06.06.2025
Николаев рассказал, от чего зависит энергобезопасность регионов
Председатель комиссии по направлению "Энергетика", глава Якутии Айсен Николаев заявил на заседании Госсовета РФ о том, что энергетическая безопасность страны... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T06:39:00+03:00
2025-06-06T06:39:00+03:00
2025-06-06T10:29:00+03:00
экономика
россия
дальний восток
красноярский край
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 6 мая - РИА Новости. Председатель комиссии по направлению "Энергетика", глава Якутии Айсен Николаев заявил на заседании Госсовета РФ о том, что энергетическая безопасность страны напрямую зависит от стабильности в угольной отрасли, кризис на предприятиях негативно сказывается на развитии регионов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что в четверг в Государственном совете Российской Федерации в формате видеоконференции состоялось заседание, на котором рассмотрели проблемы угольной отрасли и поддержку промышленных компаний. Николаев отметил, что негативно на угольную отрасль влияют снижение мировых цен на уголь, опережающий инфляцию рост операционных и логистических затрат угледобывающих предприятий, удорожание кредитов и другие факторы. Сальдированный убыток российских угольных компаний в 2024 году составил 112,6 миллиарда рублей против прибыли 374,7 миллиарда рублей годом ранее. По итогам первого квартала сальдированный убыток достиг уже 79,9 миллиарда рублей. "Состояние и перспективы развития угольной отрасли во многом влияют на экономику нашей страны в целом. На угле вырабатывается 15% электроэнергии в России, а в Сибири и на Дальнем Востоке – 47%. Производится 22% тепла в России, а в Сибири и на Дальнем Востоке – 73%. Таким образом, для большей территории нашей страны уголь – это основной и незаменимый источник развития экономики, а также гарант энергетической безопасности и благополучия людей", – подчеркнул он. Участники заседания уделили внимание социально-экономическим последствиям кризиса в угледобывающих регионах - в Кузбассе, Якутии, Красноярском крае, Хакасии и Забайкальском крае. Бюджеты этих регионов продолжают недополучать доходы от работы угольных предприятий. Руководители регионов и представители бизнеса внесли предложения по механизмам реструктуризации кредитов, предоставлению налоговых отсрочек, компенсации части тарифа на перевозки и других дополнительных мер поддержки. "Поддержка работы угольной отрасли — это вложения, которые позволят регионам продолжить развитие, снять социальную напряжённость. Хочу отметить, что любой кризис выявляет слабые стороны. Поэтому необходимо повышать экономическую устойчивость регионов, а также повышать эффективность угольной отрасли с учётом новых вызовов и прогнозов", — резюмировал председатель комиссии.
https://ria.ru/20250530/ugol-2019963703.html
https://ria.ru/20250325/yakutiya-2007094796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дальний восток, красноярский край, айсен николаев
Экономика, Россия, Дальний Восток, Красноярский край, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
Николаев рассказал, от чего зависит энергобезопасность регионов
Глава Якутии Николаев: энергобезопасность зависит от угольной отрасли
ЯКУТСК, 6 мая - РИА Новости. Председатель комиссии по направлению "Энергетика", глава Якутии Айсен Николаев заявил на заседании Госсовета РФ о том, что энергетическая безопасность страны напрямую зависит от стабильности в угольной отрасли, кризис на предприятиях негативно сказывается на развитии регионов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Отмечается, что в четверг в Государственном совете Российской Федерации в формате видеоконференции состоялось заседание, на котором рассмотрели проблемы угольной отрасли и поддержку промышленных компаний.
Николаев
отметил, что негативно на угольную отрасль влияют снижение мировых цен на уголь, опережающий инфляцию рост операционных и логистических затрат угледобывающих предприятий, удорожание кредитов и другие факторы. Сальдированный убыток российских угольных компаний в 2024 году составил 112,6 миллиарда рублей против прибыли 374,7 миллиарда рублей годом ранее. По итогам первого квартала сальдированный убыток достиг уже 79,9 миллиарда рублей.
"Состояние и перспективы развития угольной отрасли во многом влияют на экономику нашей страны в целом. На угле вырабатывается 15% электроэнергии в России
, а в Сибири и на Дальнем Востоке
– 47%. Производится 22% тепла в России, а в Сибири и на Дальнем Востоке – 73%. Таким образом, для большей территории нашей страны уголь – это основной и незаменимый источник развития экономики, а также гарант энергетической безопасности и благополучия людей", – подчеркнул он.
Участники заседания уделили внимание социально-экономическим последствиям кризиса в угледобывающих регионах - в Кузбассе, Якутии, Красноярском крае
, Хакасии
и Забайкальском крае
. Бюджеты этих регионов продолжают недополучать доходы от работы угольных предприятий.
Руководители регионов и представители бизнеса внесли предложения по механизмам реструктуризации кредитов, предоставлению налоговых отсрочек, компенсации части тарифа на перевозки и других дополнительных мер поддержки.
"Поддержка работы угольной отрасли — это вложения, которые позволят регионам продолжить развитие, снять социальную напряжённость. Хочу отметить, что любой кризис выявляет слабые стороны. Поэтому необходимо повышать экономическую устойчивость регионов, а также повышать эффективность угольной отрасли с учётом новых вызовов и прогнозов", — резюмировал председатель комиссии.