Рейтинг@Mail.ru
Экс-замминистра спорта Ростовской области будут судить за взятку - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/vzyatka-2021345031.html
Экс-замминистра спорта Ростовской области будут судить за взятку
Экс-замминистра спорта Ростовской области будут судить за взятку - РИА Новости, 06.06.2025
Экс-замминистра спорта Ростовской области будут судить за взятку
Дело экс-замминистра по физкультуре и спорту Ростовской области Светланы Гадаровой, обвиняемой в получении взятки в 150 тысяч рублей, направлено в суд, с ней... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:27:00+03:00
2025-06-06T15:27:00+03:00
ростовская область
россия
ростов-на-дону
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974587216_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_3b41fad7f219d8bd14efbc0659e66a1c.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн - РИА Новости. Дело экс-замминистра по физкультуре и спорту Ростовской области Светланы Гадаровой, обвиняемой в получении взятки в 150 тысяч рублей, направлено в суд, с ней заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. "Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя министра по физической культуре и спорту региона. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в 2023 году Гадарова получила взятку в размере 150 тысяч рублей от представителя коммерческой организации, которая оказывала услуги по проведению спортивных мероприятий. За это она взялась помочь с заключением госконтракта с подведомственным ей учреждением. Также она способствовала беспрепятственному оформлению документов по контракту, в том числе на оплату оказанных услуг без фактической проверки их качества. "Обвиняемая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу", - отмечается в релизе. Гадарова 25 сентября 2024 года была задержана по подозрению в коррупционном преступлении, позже суд в Ростове-на-Дону санкционировал ее арест. Дело возбудили по части 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), поскольку вменялась взятка в 80 тысяч рублей. В феврале она была освобождена от занимаемой должности заместителя министра по физической культуре и спорту Ростовской области в связи с истечением в конце января трудового контракта, сообщал РИА Новости источник в правительстве региона.
https://ria.ru/20250603/arest-2020710467.html
https://ria.ru/20250528/sud-2019576270.html
ростовская область
россия
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974587216_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9113fa22f7d111d7616e3027131f3254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, россия, ростов-на-дону, общество
Ростовская область, Россия, Ростов-на-Дону, Общество
Экс-замминистра спорта Ростовской области будут судить за взятку

Экс-замминистра спорта Ростовской области Гадарову осудят за взятку в 150 тыс р

© РИА Новости / Александр Блотницкий | Перейти в медиабанкСветлана Гадарова
Светлана Гадарова - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Александр Блотницкий
Перейти в медиабанк
Светлана Гадарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн - РИА Новости. Дело экс-замминистра по физкультуре и спорту Ростовской области Светланы Гадаровой, обвиняемой в получении взятки в 150 тысяч рублей, направлено в суд, с ней заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
"Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя министра по физической культуре и спорту региона. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.
Магомед Исаков - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Бывшему мэру дагестанского Избербаша продлили арест по делу о взятке
3 июня, 17:15
По версии следствия, в 2023 году Гадарова получила взятку в размере 150 тысяч рублей от представителя коммерческой организации, которая оказывала услуги по проведению спортивных мероприятий. За это она взялась помочь с заключением госконтракта с подведомственным ей учреждением. Также она способствовала беспрепятственному оформлению документов по контракту, в том числе на оплату оказанных услуг без фактической проверки их качества.
"Обвиняемая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу", - отмечается в релизе.
Гадарова 25 сентября 2024 года была задержана по подозрению в коррупционном преступлении, позже суд в Ростове-на-Дону санкционировал ее арест. Дело возбудили по части 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), поскольку вменялась взятка в 80 тысяч рублей. В феврале она была освобождена от занимаемой должности заместителя министра по физической культуре и спорту Ростовской области в связи с истечением в конце января трудового контракта, сообщал РИА Новости источник в правительстве региона.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Экс-начальника ГАИ Аксайского района Ростовской области осудили за взятки
28 мая, 15:50
 
Ростовская областьРоссияРостов-на-ДонуОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала