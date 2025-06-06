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Экс-замминистра спорта Ростовской области будут судить за взятку

Экс-замминистра спорта Ростовской области будут судить за взятку - РИА Новости, 06.06.2025

Экс-замминистра спорта Ростовской области будут судить за взятку

Дело экс-замминистра по физкультуре и спорту Ростовской области Светланы Гадаровой, обвиняемой в получении взятки в 150 тысяч рублей, направлено в суд, с ней... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T15:27:00+03:00

2025-06-06T15:27:00+03:00

2025-06-06T15:27:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн - РИА Новости. Дело экс-замминистра по физкультуре и спорту Ростовской области Светланы Гадаровой, обвиняемой в получении взятки в 150 тысяч рублей, направлено в суд, с ней заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. "Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя министра по физической культуре и спорту региона. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в 2023 году Гадарова получила взятку в размере 150 тысяч рублей от представителя коммерческой организации, которая оказывала услуги по проведению спортивных мероприятий. За это она взялась помочь с заключением госконтракта с подведомственным ей учреждением. Также она способствовала беспрепятственному оформлению документов по контракту, в том числе на оплату оказанных услуг без фактической проверки их качества. "Обвиняемая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу", - отмечается в релизе. Гадарова 25 сентября 2024 года была задержана по подозрению в коррупционном преступлении, позже суд в Ростове-на-Дону санкционировал ее арест. Дело возбудили по части 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), поскольку вменялась взятка в 80 тысяч рублей. В феврале она была освобождена от занимаемой должности заместителя министра по физической культуре и спорту Ростовской области в связи с истечением в конце января трудового контракта, сообщал РИА Новости источник в правительстве региона.

https://ria.ru/20250603/arest-2020710467.html

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ростовская область, россия, ростов-на-дону, общество