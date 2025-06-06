https://ria.ru/20250606/vystavka-2021271740.html

На ВДНХ в Москве пройдет выставка-пристройство животных из приютов

На ВДНХ в Москве пройдет выставка-пристройство животных из приютов - РИА Новости, 06.06.2025

На ВДНХ в Москве пройдет выставка-пристройство животных из приютов

Летняя выставка-пристройство животных из городских приютов пройдет на ВДНХ в Москве 8 июня, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T11:18:00+03:00

2025-06-06T11:18:00+03:00

2025-06-06T11:18:00+03:00

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городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Летняя выставка-пристройство животных из городских приютов пройдет на ВДНХ в Москве 8 июня, сообщается на сайте мэра и правительства. "На ВДНХ 8 июня с 11.00 до 17.00 пройдет первая в этом году летняя выставка-пристройство животных… Рядом с Музеем городского хозяйства Москвы, павильон №5 "Физика", новых хозяев будут ждать подопечные городских приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет" ГБУ "Доринвест", - говорится в сообщении. Отмечается, что посетители смогут познакомиться с 20 собаками и кошками и забрать домой понравившегося питомца прямо с выставки, предварительно заключив договор. Все хвостатые социализированы, доброжелательно настроены к людям, здоровы и привиты. С собаками можно будет поиграть и погулять по территории, а кошек - погладить. "Сейчас в 13 городских приютах живут более 16 тысяч животных, готовых к переезду в новый дом. С некоторыми из них также можно будет заочно познакомиться на выставке с помощью печатных каталогов", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250526/koshki-2019126836.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, гбу "доринвест"