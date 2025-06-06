https://ria.ru/20250606/vsu-2021292530.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 06.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю
Подразделения группировки войск "Центр" за неделю улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 3435 военнослужащих, 39 бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:34:00+03:00
2025-06-06T12:34:00+03:00
2025-06-06T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_99890f3e63c725cc2b7a32aadc4bb8bd.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 3435 военнослужащих, 39 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Центр" улучшено положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов" экстремистская организация, запрещена в РФ - ред.), двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, за этот период украинские войска потеряли свыше 3435 военнослужащих, 39 боевых бронированных машин, включая боевую машину пехоты Bradley и пять бронетранспортеров М113 производства США, уничтожены 44 автомобиля и 29 орудий полевой артиллерии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_a5266fd97d14ea2352585d90f97d0a44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, США
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 3435 военных в зоне действий "Центра" за неделю