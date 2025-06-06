https://ria.ru/20250606/vsu-2021292530.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 06.06.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю

Подразделения группировки войск "Центр" за неделю улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 3435 военнослужащих, 39 бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T12:34:00+03:00

2025-06-06T12:34:00+03:00

2025-06-06T12:36:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 3435 военнослужащих, 39 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Центр" улучшено положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов" экстремистская организация, запрещена в РФ - ред.), двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, за этот период украинские войска потеряли свыше 3435 военнослужащих, 39 боевых бронированных машин, включая боевую машину пехоты Bradley и пять бронетранспортеров М113 производства США, уничтожены 44 автомобиля и 29 орудий полевой артиллерии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, сша