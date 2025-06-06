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Володин обратился в бундестаг из-за слов Мерца о Второй мировой войне - РИА Новости, 06.06.2025
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22:23 06.06.2025 (обновлено: 22:55 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/volodin-2021441211.html
Володин обратился в бундестаг из-за слов Мерца о Второй мировой войне
Володин обратился в бундестаг из-за слов Мерца о Второй мировой войне - РИА Новости, 06.06.2025
Володин обратился в бундестаг из-за слов Мерца о Второй мировой войне
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил обращение главе бундестага и лидерам пяти фракций из-за заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца об итогах... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T22:23:00+03:00
2025-06-06T22:55:00+03:00
политика
вячеслав володин
россия
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил обращение главе бундестага и лидерам пяти фракций из-за заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца об итогах Второй мировой войны.Главное — в материале РИА Новости."Политикам можно простить разные ошибки, кроме одной — осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живем"."Хочет ли этого народ Германии — вопрос. Мы не хотим. Но если это произойдет — мы готовы".
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Володин о высказываниях Мерца
Политикам можно простить разные ошибки, кроме одной – осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живём. Высказывания Мерца в поддержку действий нацистского киевского режима, который умышленно бьёт по мирным городам нашей страны, совершает теракты на объектах гражданской инфраструктуры и массового скопления людей, создают напряжённость между странами, отметил Володин.
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политика, вячеслав володин, россия, фридрих мерц, дональд трамп, германия, госдума рф, сша, москва
Политика, Вячеслав Володин, Россия, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Германия, Госдума РФ, США, Москва

Володин обратился в бундестаг из-за слов Мерца о Второй мировой войне

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил обращение главе бундестага и лидерам пяти фракций из-за заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца об итогах Второй мировой войны.
Главное — в материале РИА Новости.
  • Поводом для обращения послужили циничные заявления Мерца в США.
  • Говоря об итогах Второй мировой войны, он исказил историю победы над нацизмом.

На этой неделе Мерц встретился с президентом США Дональдом Трампом. На совместной пресс-конференции он заявил, что Штаты высадкой англо-американских войск в Нормандии "закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма", а потому "в состоянии сделать что-то для завершения украинского конфликта". О решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии ни одна из сторон не упомянула.

  • Мерца следует пригласить в бундестаг, чтобы он восполнил пробелы в памяти, ознакомился с надписями на стенах Рейхстага и увидел своими глазами, на каком языке и кем они были написаны:
«
"Политикам можно простить разные ошибки, кроме одной — осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живем".
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вячеслав Володин
Председатель Госдумы
  • Особо цинично звучат заявления канцлера в поддержку нацистского киевского режима, который умышленно бьет по российским городам, совершает теракты на объектах гражданской инфраструктуры и массового скопления людей.
  • Этому есть доказательства, требующие обязательной оценки бундестага.
  • Правящая верхушка ФРГ создает предпосылки к обострению ситуации, провоцирует столкновения между Москвой и Берлином:
«
"Хочет ли этого народ Германии — вопрос. Мы не хотим. Но если это произойдет — мы готовы".
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вячеслав Володин
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ПолитикаВячеслав ВолодинРоссияФридрих МерцДональд ТрампГерманияГосдума РФСШАМосква
 
 
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