Володин обратился в бундестаг из-за слов Мерца о Второй мировой войне
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил обращение главе бундестага и лидерам пяти фракций из-за заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца об итогах Второй мировой войны.
Главное — в материале РИА Новости.
- Поводом для обращения послужили циничные заявления Мерца в США.
- Говоря об итогах Второй мировой войны, он исказил историю победы над нацизмом.
На этой неделе Мерц встретился с президентом США Дональдом Трампом. На совместной пресс-конференции он заявил, что Штаты высадкой англо-американских войск в Нормандии "закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма", а потому "в состоянии сделать что-то для завершения украинского конфликта". О решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии ни одна из сторон не упомянула.
- Мерца следует пригласить в бундестаг, чтобы он восполнил пробелы в памяти, ознакомился с надписями на стенах Рейхстага и увидел своими глазами, на каком языке и кем они были написаны:
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"Политикам можно простить разные ошибки, кроме одной — осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живем".
- Особо цинично звучат заявления канцлера в поддержку нацистского киевского режима, который умышленно бьет по российским городам, совершает теракты на объектах гражданской инфраструктуры и массового скопления людей.
- Этому есть доказательства, требующие обязательной оценки бундестага.
- Правящая верхушка ФРГ создает предпосылки к обострению ситуации, провоцирует столкновения между Москвой и Берлином:
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"Хочет ли этого народ Германии — вопрос. Мы не хотим. Но если это произойдет — мы готовы".