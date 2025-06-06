https://ria.ru/20250606/volodin-2021441211.html

Володин обратился в бундестаг из-за слов Мерца о Второй мировой войне

Володин обратился в бундестаг из-за слов Мерца о Второй мировой войне - РИА Новости, 06.06.2025

Володин обратился в бундестаг из-за слов Мерца о Второй мировой войне

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил обращение главе бундестага и лидерам пяти фракций из-за заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца об итогах... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T22:23:00+03:00

2025-06-06T22:23:00+03:00

2025-06-06T22:55:00+03:00

политика

вячеслав володин

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фридрих мерц

дональд трамп

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госдума рф

сша

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил обращение главе бундестага и лидерам пяти фракций из-за заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца об итогах Второй мировой войны.Главное — в материале РИА Новости."Политикам можно простить разные ошибки, кроме одной — осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живем"."Хочет ли этого народ Германии — вопрос. Мы не хотим. Но если это произойдет — мы готовы".

https://ria.ru/20250605/istoriya-2021076545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Володин о высказываниях Мерца Политикам можно простить разные ошибки, кроме одной – осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живём. Высказывания Мерца в поддержку действий нацистского киевского режима, который умышленно бьёт по мирным городам нашей страны, совершает теракты на объектах гражданской инфраструктуры и массового скопления людей, создают напряжённость между странами, отметил Володин. 2025-06-06T22:23 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, вячеслав володин, россия, фридрих мерц, дональд трамп, германия, госдума рф, сша, москва