https://ria.ru/20250606/venediktov-2021232008.html

Александр Венедиктов: программа форума по безопасности будет расширена

Александр Венедиктов: программа форума по безопасности будет расширена - РИА Новости, 06.06.2025

Александр Венедиктов: программа форума по безопасности будет расширена

Зарубежные партнеры России на прошедшей в конце мая в Москве международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, выдвинули целый ряд... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T10:00:00+03:00

2025-06-06T10:00:00+03:00

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россия

восток

москва

александр венедиктов

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оон

музей победы

третьяковская галерея

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Зарубежные партнеры России на прошедшей в конце мая в Москве международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, выдвинули целый ряд конкретных практических предложений по тематике глобальной и региональной безопасности, а также единогласно выступили за сохранение исторической памяти. Об этом, а также о том, как планируется расширить программу форума, о необходимости чего говорили единомышленники России, в интервью РИА Новости рассказал заместитель секретаря Совета безопасности Ррссии Александр Венедиктов.— Александр Николаевич, мы с вами стали свидетелями проведения очередной, XIII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая вызвала беспрецедентный резонанс и собрала множество положительных реакций как в России, так и за рубежом. Позитивные отклики доносились даже из недружественных стран. Поделитесь, в чем особенность этой встречи, как удалось добиться такого успеха?— Наша площадка по сравнению с другими действительно уникальна. Она позволяет представителям различных стран и организаций в деполитизированном ключе обсудить насущные мировые проблемы, поделиться своим видением глобального устройства. Ведь мы не сотрудничаем против кого-либо и не преследуем такой цели. Наоборот, мы работаем над объединением всех мировых игроков с тем, чтобы совместными усилиями эффективно преодолевать препятствия и бороться с вызовами, стоящими перед человечеством. В этом как раз и заключается основное отличие России и всех государств Глобального Юга и Востока — мы выступаем за многополярный миропорядок и нам неприемлемо вмешательство во внутренние дела других.Другой особенностью нашей платформы, если не ее главным преимуществом, является возможность для стран-участников из абсолютно разных уголков планеты провести на ее полях полноценные встречи как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Мы получали десятки запросов на организацию таких контактов. Все просьбы партнеров были удовлетворены.Относительно проведенных встреч российской делегации повторяться не буду. О них подробно рассказал секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе своего брифинга. Все они были полезны и способствовали сближению позиций сторон.— Какие можно сделать выводы по результатам участия иностранных государств в московской конференции и состоявшихся встреч на полях?— Нашими иностранными партнерами был озвучен целый ряд конкретных практических предложений по углублению диалога в сферах поддержания стратегической стабильности и региональной безопасности, а также противодействия возникающим угрозам. Все выдвинутые ими инициативы заслуживают внимания, и их предстоит глубоко проанализировать. Вместе с тем нам уже в принципиальном плане ясно, в том числе судя по итогам наших отдельных двусторонних переговоров, что позиции государств Глобального Юга и Востока во многом созвучны и идут в русле оглашенных президентом Российской Федерации подходов к формированию новой архитектуры безопасности без ущемления прав и интересов других стран.Будем подробно изучать прозвучавшие предложения и продолжим консолидацию позиций сторон, чтобы в дальнейшем с нашими единомышленниками мы могли продвигать проработанную нами повестку на других международных платформах, в частности в рамках ООН.Хочу также добавить, что после получения материалов от иностранных партнеров, планируем издать сборник их выступлений на русском и английском языках.— Александр Николаевич, мы все говорим об официальной части мероприятия, а была ли возможность, с учетом плотного рабочего графика, продемонстрировать иностранным гостям широту русской души, наше гостеприимство, ознакомить их с великой культурой нашей Родины?— Конечно! Культурная программа, безусловно, неотъемлемая часть всех проводимых нами международных встреч по безопасности. Русский мир и русская культура являются мостом, который сегодня соединяет страны и даже целые континенты. Они играют колоссальную роль в сохранении тех традиционных ценностей и общепринятых укладов, за которые вместе с нами выступает мировое большинство.Наши гости смогли посетить основные московские музеи – Государственный исторический музей, Третьяковскую галерею, Государственный музей имени А. С. Пушкина, Музей Победы на Поклонной горе. Мы также организовали торжественный концерт из репертуара отечественных произведений. Гости оценили непревзойденную грацию русского балета и утонченное мастерство солистов русской оперы. Отдельный пласт отечественной культуры — песни военных лет — были встречены участниками конференции под восторженные аплодисменты. Именно через эти военные композиции из поколения в поколение передается память о тех трагических годах. Иностранные делегаты единогласно отмечали, что сохранение памяти и увековечивание подвига народа-победителя особенно важно в современном контексте, когда уже известные всем государства не ограничиваются простым переписыванием истории: варварским способом сносятся древние памятники архитектуры, сжигаются книги и летописи. Одним словом, всеми правдами и неправдами пытаются добиться отмены культуры. Но, как вы знаете, рукописи не горят! Подлинную культуру невозможно отменить, тем более если речь идет о таком величайшем достоянии мировой цивилизации, как Русский мир, который переживет всех недоброжелателей и их потомков. Перефразирую одного великого советского руководителя – сколько бы мусора сегодня ни пытались натащить на памятники нашей отечественной культуры, ветер истории его безжалостно развеет.— Размах проведения мероприятия под эгидой Совета безопасности Российской Федерации в этом году действительно впечатляет. Знаем, что еще рановато заглядывать наперед, но есть ли уже какие-нибудь наработки на следующую встречу?— Итоги состоявшейся конференции в очередной раз доказали, что страны Глобального Юга и Востока стремятся расширять взаимодействие с Россией, несмотря на оказываемое на них давление со стороны западников. В этой связи партнеры единогласно отмечали важность проведения наших конференций в будущем.С учетом поступающих запросов имеем в виду продолжить практику проведения ежегодных встреч высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, но с некоторыми нововведениями. Нацелены на ее переформатирование в еще более значимый и комплексный форум, в рамках которого будут организованы различные тематические площадки, выставки и семинары. Планируем проводить данную работу в тесной связке с Минобороны России, МВД России, ФСБ России, СВР России, ФСВТС России, МЧС России, Росгвардией и их подведомственными организациями. Исходим из того, что обновленный формат мероприятия позволит иностранным партнерам в рамках одного форума решить целый спектр стоящих перед ними задач на различных направлениях.К примеру, наши спасатели смогут продемонстрировать гостям достижения в сфере мониторинга природных катаклизмов, ликвидации стихийных бедствий, подготовки поисково-спасательных отрядов и производства сопутствующей техники, оборудования и экипировки. Уверен, что и другие российские компетентные органы будут готовы поделиться своим опытом. Одним словом, нам есть что предложить зарубежным коллегам, и они об этом хорошо знают.

https://ria.ru/20250606/sovbez-2021221174.html

https://ria.ru/20250521/rossiya-2018160325.html

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https://ria.ru/20250527/ekspert-2019431563.html

https://ria.ru/20250521/rossija-2018170602.html

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