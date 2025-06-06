https://ria.ru/20250606/veb-2021429640.html

ВЭБ.РФ готов обеспечить привлечение внебюджетных источников для наццелей

ВЭБ.РФ готов обеспечить привлечение внебюджетных источников для наццелей - РИА Новости, 06.06.2025

ВЭБ.РФ готов обеспечить привлечение внебюджетных источников для наццелей

ВЭБ.РФ готов в полном объеме обеспечить привлечение внебюджетных источников для выполнения национальных целей, заявил председатель ВЭБа Игорь Шувалов на... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T20:19:00+03:00

2025-06-06T20:19:00+03:00

2025-06-06T20:22:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ВЭБ.РФ готов в полном объеме обеспечить привлечение внебюджетных источников для выполнения национальных целей, заявил председатель ВЭБа Игорь Шувалов на заседании по стратегическому развитию и национальным проектам."Мы готовы в полном объеме обеспечить привлечение внебюджетных источников для выполнения национальных целей", - сказал Шувалов.Он отметил, что ВЭБ понимает, что просто запрашивать капитал поддержки из федерального бюджета сегодня не разумно."Рассматриваем самые разные варианты. И, скорее всего, потребуется изменение регуляторной базы, чтобы мы были более прозрачны для Центрального банка. Этот диалог также идет. Будем докладывать на заседании комитета или Совета по финансовой стабильности", - добавил Шувалов.Он рассказал также, что к 2030 году обязательство ВЭБа вместе со всеми организациями, которые входят в периметр координации, предоставить помощь проектам в размере до 30 триллионов рублей."В настоящий момент мы обладаем необходимым капиталом для того, чтобы эту работу начать. Мы ее начинаем, но в обозримом будущем нам серьезно придется договориться о том, какие источники капитала мы будем использовать", - отметил Шувалов.По его словам, помимо привычной работы на федеральном уровне с организациями развития, теперь задачей ВЭБ является активное взаимодействие с другими организациями с государственным капиталом, а также с частным бизнесом. Отдельный большой сегмент работы - поддержка региональных организаций развития и инициатив по развитию малого и среднего бизнеса, крупных инвестиционных проектов."Эта работа идет. Мы приступили в новом формате и полностью включены федеральные и национальные проекты", - отметил глава ВЭБа.Ранее в июне президент РФ Владимир Путин назначил Шувалова председателем специальной рабочей группы Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, созданной для координации деятельности институтов развития.В нее вошли организации группы ВЭБ, АСИ, ГТЛК, ДОМ.РФ, а также региональные организации развития и крупные бизнес-объединения. Рабочая группа подготовит предложения по улучшению работы институтов развития при достижении национальных целей.

https://ria.ru/20250520/vebrf-2018075341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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