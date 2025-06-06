https://ria.ru/20250606/vanyushkin-2021301840.html

Автор негласного гимна СВО анонсировал новую композицию

Автор негласного гимна СВО анонсировал новую композицию - РИА Новости, 06.06.2025

Автор негласного гимна СВО анонсировал новую композицию

Музыкант из Тамбова, автор популярной песни про СВО "Триста тридцать три" Александр Ванюшкин в беседе с РИА Новости анонсировал выход новой композиции. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:03:00+03:00

2025-06-06T13:03:00+03:00

2025-06-06T13:04:00+03:00

тамбов

луганск

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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Музыкант из Тамбова, автор популярной песни про СВО "Триста тридцать три" Александр Ванюшкин в беседе с РИА Новости анонсировал выход новой композиции. "С Русланом Осташко уже практически записали песню, она называется "Русская гармонь", и скоро, ребята, вы ее услышите. Мне понравилась. Наша, русская песня", - рассказал Ванюшкин перед концертом в Луганске. Мероприятие прошло при содействии Военной комендатуры ЛНР. Музыкант из Тамбова выступил в городе в рамках благотворительного концерта-акции "Наследники Отечества", прошедшем в Луганском академическом музыкально-драматическом театре имени Михаила Голубовича. Ванюшкин также решил поддержать автора и исполнителя песен, ученика одной из Луганских школ, юнармейца Богдана Логвиненка, исполнив с ним на сцене свой хит "Триста тридцать три". "Нужно поддерживать молодежь, ребят, которые интересуются и сами поют патриотические песни, потому что любовь к Родине - это и есть патриотизм, а когда это все переносится через песню, это все более глубоко проникает в сердце", - рассказал Ванюшкин.

https://ria.ru/20250329/pushkin-2008142388.html

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луганск

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тамбов, луганск