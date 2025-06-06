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Автор негласного гимна СВО анонсировал новую композицию - РИА Новости, 06.06.2025
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13:03 06.06.2025 (обновлено: 13:04 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/vanyushkin-2021301840.html
Автор негласного гимна СВО анонсировал новую композицию
Автор негласного гимна СВО анонсировал новую композицию - РИА Новости, 06.06.2025
Автор негласного гимна СВО анонсировал новую композицию
Музыкант из Тамбова, автор популярной песни про СВО "Триста тридцать три" Александр Ванюшкин в беседе с РИА Новости анонсировал выход новой композиции. РИА Новости, 06.06.2025
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тамбов
луганск
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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Музыкант из Тамбова, автор популярной песни про СВО "Триста тридцать три" Александр Ванюшкин в беседе с РИА Новости анонсировал выход новой композиции. "С Русланом Осташко уже практически записали песню, она называется "Русская гармонь", и скоро, ребята, вы ее услышите. Мне понравилась. Наша, русская песня", - рассказал Ванюшкин перед концертом в Луганске. Мероприятие прошло при содействии Военной комендатуры ЛНР. Музыкант из Тамбова выступил в городе в рамках благотворительного концерта-акции "Наследники Отечества", прошедшем в Луганском академическом музыкально-драматическом театре имени Михаила Голубовича. Ванюшкин также решил поддержать автора и исполнителя песен, ученика одной из Луганских школ, юнармейца Богдана Логвиненка, исполнив с ним на сцене свой хит "Триста тридцать три". "Нужно поддерживать молодежь, ребят, которые интересуются и сами поют патриотические песни, потому что любовь к Родине - это и есть патриотизм, а когда это все переносится через песню, это все более глубоко проникает в сердце", - рассказал Ванюшкин.
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тамбов, луганск
Тамбов, Луганск
Автор негласного гимна СВО анонсировал новую композицию

Александр Ванюшкин анонсировал новую композицию "Русская гармонь"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМузыкант Александр Ванюшкин
Музыкант Александр Ванюшкин - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Музыкант Александр Ванюшкин. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Музыкант из Тамбова, автор популярной песни про СВО "Триста тридцать три" Александр Ванюшкин в беседе с РИА Новости анонсировал выход новой композиции.
"С Русланом Осташко уже практически записали песню, она называется "Русская гармонь", и скоро, ребята, вы ее услышите. Мне понравилась. Наша, русская песня", - рассказал Ванюшкин перед концертом в Луганске. Мероприятие прошло при содействии Военной комендатуры ЛНР.
Музыкант из Тамбова выступил в городе в рамках благотворительного концерта-акции "Наследники Отечества", прошедшем в Луганском академическом музыкально-драматическом театре имени Михаила Голубовича. Ванюшкин также решил поддержать автора и исполнителя песен, ученика одной из Луганских школ, юнармейца Богдана Логвиненка, исполнив с ним на сцене свой хит "Триста тридцать три".
"Нужно поддерживать молодежь, ребят, которые интересуются и сами поют патриотические песни, потому что любовь к Родине - это и есть патриотизм, а когда это все переносится через песню, это все более глубоко проникает в сердце", - рассказал Ванюшкин.
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На концерте в Пушкине прозвучал негласный гимн СВО
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