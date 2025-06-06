В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
В 16.30 сигнал воздушной тревоги прозвучал в Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Ранее тревогу объявили в Сумской области, она звучит более двух часов.
По данным карты, тревога звучит и в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей и ДНР.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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