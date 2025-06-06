https://ria.ru/20250606/ukraina-2021210147.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.06.2025

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в ночь на пятницу на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T01:13:00+03:00

2025-06-06T01:13:00+03:00

2025-06-06T01:53:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ночь на пятницу на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее тревога была объявлена в Киеве, Киевской области и еще 11 областях Украины.Согласно данным ресурса, тревога была объявлена во оставшихся регионах с 00:54 ночи.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250606/spetsoperatsiya-2021207259.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

украина, в мире, вооруженные силы украины, россия, киев