https://ria.ru/20250606/ukraina-2021208249.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.06.2025

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области и еще 11 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T00:52:00+03:00

2025-06-06T00:52:00+03:00

2025-06-06T01:01:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области и еще 11 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным ресурса на 00.49 мск, сигнал тревоги звучит в Киеве, Киевской, Черниговской, Одесской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской Днепропетровской и Николаевской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

киев, в мире, вооруженные силы украины, украина, россия