В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и 12 украинских областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в Николаеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области и еще 11 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным ресурса на 00.49 мск, сигнал тревоги звучит в Киеве, Киевской, Черниговской, Одесской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской Днепропетровской и Николаевской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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