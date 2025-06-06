ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю
ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по военным объектам на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСнаряд выпущенный оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Снаряд выпущенный оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ, а также пунктам дислокации иностранных наемников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели с 31 мая т. г. нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналы ВСУ, а также пункты дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке оборонного ведомства.
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