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Правящая партия Турции не исключила скорого разговора Путина и Эрдогана - РИА Новости, 06.06.2025
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13:09 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/turtsija-2021304242.html
Правящая партия Турции не исключила скорого разговора Путина и Эрдогана
Правящая партия Турции не исключила скорого разговора Путина и Эрдогана - РИА Новости, 06.06.2025
Правящая партия Турции не исключила скорого разговора Путина и Эрдогана
Правящая турецкая Партия справедливости и развития (Ak Parti) не исключает телефонного разговора лидеров Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:09:00+03:00
2025-06-06T13:09:00+03:00
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АНКАРА, 6 мая - РИА Новости. Правящая турецкая Партия справедливости и развития (Ak Parti) не исключает телефонного разговора лидеров Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в ближайшее время, но не имеет конкретных сроков, сообщил РИА Новости представитель политического объединения. Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что беседа Путина и Эрдогана может быть оперативно организована при необходимости, но пока в графике российского лидера такого разговора нет. "Вполне может быть, учитывая дружеские, доверительные отношения лидеров друг к другу, но у нас нет конкретной информации, когда это произойдет", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности переговоров двух лидеров по случаю праздника Курбан-байрам.
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россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Правящая партия Турции не исключила скорого разговора Путина и Эрдогана

Правящая партия Турции не исключает телефонного разговора Путина и Эрдогана

© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 6 мая - РИА Новости. Правящая турецкая Партия справедливости и развития (Ak Parti) не исключает телефонного разговора лидеров Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в ближайшее время, но не имеет конкретных сроков, сообщил РИА Новости представитель политического объединения.
Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что беседа Путина и Эрдогана может быть оперативно организована при необходимости, но пока в графике российского лидера такого разговора нет.
"Вполне может быть, учитывая дружеские, доверительные отношения лидеров друг к другу, но у нас нет конкретной информации, когда это произойдет", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности переговоров двух лидеров по случаю праздника Курбан-байрам.
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РоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинДмитрий ПесковВ мире
 
 
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