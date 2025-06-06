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Правящая партия Турции не исключила скорого разговора Путина и Эрдогана

Правящая партия Турции не исключила скорого разговора Путина и Эрдогана - РИА Новости, 06.06.2025

Правящая партия Турции не исключила скорого разговора Путина и Эрдогана

Правящая турецкая Партия справедливости и развития (Ak Parti) не исключает телефонного разговора лидеров Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:09:00+03:00

2025-06-06T13:09:00+03:00

2025-06-06T13:09:00+03:00

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АНКАРА, 6 мая - РИА Новости. Правящая турецкая Партия справедливости и развития (Ak Parti) не исключает телефонного разговора лидеров Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в ближайшее время, но не имеет конкретных сроков, сообщил РИА Новости представитель политического объединения. Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что беседа Путина и Эрдогана может быть оперативно организована при необходимости, но пока в графике российского лидера такого разговора нет. "Вполне может быть, учитывая дружеские, доверительные отношения лидеров друг к другу, но у нас нет конкретной информации, когда это произойдет", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности переговоров двух лидеров по случаю праздника Курбан-байрам.

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россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, дмитрий песков, в мире