https://ria.ru/20250606/turtsija-2021228193.html

Турция в апреле нарастила импорт древесины из России

Турция в апреле нарастила импорт древесины из России - РИА Новости, 06.06.2025

Турция в апреле нарастила импорт древесины из России

Турция в апреле этого года нарастила импорт древесины из России на треть, а бумаги - на 13%, до максимальных значений почти за два года, подсчитало РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T06:42:00+03:00

2025-06-06T06:42:00+03:00

2025-06-06T06:42:00+03:00

турция

россия

анкара (провинция)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997253062_0:254:3190:2048_1920x0_80_0_0_cb0b2b077251ce5a0f01191d6a64408e.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Турция в апреле этого года нарастила импорт древесины из России на треть, а бумаги - на 13%, до максимальных значений почти за два года, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, в апреле Анкара купила у Москвы древесины и изделий из нее на 20,6 миллиона долларов, что стало максимумом с августа 2023 года. За месяц турецкий древесный импорт вырос почти на треть, а в годовом выражении - на 1%. Больше всего в апреле Турция закупала у Москвы обработанные лесоматериалы толщиной до 6 миллиметров - на 8,5 миллиона долларов, клееную фанеру - на 4,45 миллиона, профилированные брусья, доски и планки - на 1,95 миллиона, обработанные лесоматериалы толщиной более 6 миллиметров – на 1,94 миллиона, а также древесно-волокнистые плиты - на 1,89 миллиона. Также до максимума с июля 2023 года выросли поставки из РФ в Турцию бумаги и изделий из нее (17,5 миллиона долларов). Рост в годовом выражении составил 14%, а в месячном - 13%. Больше всего импортировались крафт-бумага и крафт-картон - на 7,5 миллиона долларов, немелованные бумага и картон – на 4,7 миллиона, бумажные салфетки, полотенца, вата - на 2,2 миллиона, газетная бумага – на 1,7 миллиона. По поставкам древесины в Турцию Россия стала первой. В пятерку также вошли Украина (10,2 миллиона долларов), США (7,2 миллиона), Китай (6,7 миллиона) и Румыния (3,4 миллиона). А в бумажном импорте Анкары Россия заняла пятое место. Вместе с ней в топ-5 вошли Китай (53,9 миллиона долларов), Германия (44 миллиона), Финляндия (31,8 миллиона) и Швеция (21 миллион).

https://ria.ru/20250605/turtsija-2021003002.html

https://ria.ru/20250604/turtsiya-2020771362.html

турция

россия

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, россия, анкара (провинция), в мире