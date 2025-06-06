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Турция в апреле нарастила импорт древесины из России - РИА Новости, 06.06.2025
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06:42 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/turtsija-2021228193.html
Турция в апреле нарастила импорт древесины из России
Турция в апреле нарастила импорт древесины из России - РИА Новости, 06.06.2025
Турция в апреле нарастила импорт древесины из России
Турция в апреле этого года нарастила импорт древесины из России на треть, а бумаги - на 13%, до максимальных значений почти за два года, подсчитало РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T06:42:00+03:00
2025-06-06T06:42:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Турция в апреле этого года нарастила импорт древесины из России на треть, а бумаги - на 13%, до максимальных значений почти за два года, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, в апреле Анкара купила у Москвы древесины и изделий из нее на 20,6 миллиона долларов, что стало максимумом с августа 2023 года. За месяц турецкий древесный импорт вырос почти на треть, а в годовом выражении - на 1%. Больше всего в апреле Турция закупала у Москвы обработанные лесоматериалы толщиной до 6 миллиметров - на 8,5 миллиона долларов, клееную фанеру - на 4,45 миллиона, профилированные брусья, доски и планки - на 1,95 миллиона, обработанные лесоматериалы толщиной более 6 миллиметров – на 1,94 миллиона, а также древесно-волокнистые плиты - на 1,89 миллиона. Также до максимума с июля 2023 года выросли поставки из РФ в Турцию бумаги и изделий из нее (17,5 миллиона долларов). Рост в годовом выражении составил 14%, а в месячном - 13%. Больше всего импортировались крафт-бумага и крафт-картон - на 7,5 миллиона долларов, немелованные бумага и картон – на 4,7 миллиона, бумажные салфетки, полотенца, вата - на 2,2 миллиона, газетная бумага – на 1,7 миллиона. По поставкам древесины в Турцию Россия стала первой. В пятерку также вошли Украина (10,2 миллиона долларов), США (7,2 миллиона), Китай (6,7 миллиона) и Румыния (3,4 миллиона). А в бумажном импорте Анкары Россия заняла пятое место. Вместе с ней в топ-5 вошли Китай (53,9 миллиона долларов), Германия (44 миллиона), Финляндия (31,8 миллиона) и Швеция (21 миллион).
https://ria.ru/20250605/turtsija-2021003002.html
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турция, россия, анкара (провинция), в мире
Турция, Россия, Анкара (провинция), В мире
Турция в апреле нарастила импорт древесины из России

Турция нарастила импорт древесины из России на треть, бумаги — на 13 процентов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПогрузочная площадка предприятия лесозаготовки в Верхней Туре
Погрузочная площадка предприятия лесозаготовки в Верхней Туре - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Погрузочная площадка предприятия лесозаготовки в Верхней Туре. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Турция в апреле этого года нарастила импорт древесины из России на треть, а бумаги - на 13%, до максимальных значений почти за два года, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, в апреле Анкара купила у Москвы древесины и изделий из нее на 20,6 миллиона долларов, что стало максимумом с августа 2023 года. За месяц турецкий древесный импорт вырос почти на треть, а в годовом выражении - на 1%.
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Больше всего в апреле Турция закупала у Москвы обработанные лесоматериалы толщиной до 6 миллиметров - на 8,5 миллиона долларов, клееную фанеру - на 4,45 миллиона, профилированные брусья, доски и планки - на 1,95 миллиона, обработанные лесоматериалы толщиной более 6 миллиметров – на 1,94 миллиона, а также древесно-волокнистые плиты - на 1,89 миллиона.
Также до максимума с июля 2023 года выросли поставки из РФ в Турцию бумаги и изделий из нее (17,5 миллиона долларов). Рост в годовом выражении составил 14%, а в месячном - 13%.
Больше всего импортировались крафт-бумага и крафт-картон - на 7,5 миллиона долларов, немелованные бумага и картон – на 4,7 миллиона, бумажные салфетки, полотенца, вата - на 2,2 миллиона, газетная бумага – на 1,7 миллиона.
По поставкам древесины в Турцию Россия стала первой. В пятерку также вошли Украина (10,2 миллиона долларов), США (7,2 миллиона), Китай (6,7 миллиона) и Румыния (3,4 миллиона). А в бумажном импорте Анкары Россия заняла пятое место. Вместе с ней в топ-5 вошли Китай (53,9 миллиона долларов), Германия (44 миллиона), Финляндия (31,8 миллиона) и Швеция (21 миллион).
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