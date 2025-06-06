https://ria.ru/20250606/tsb-2021316921.html
Инфляционные ожидания в России сохраняются на повышенном уровне, заявил ЦБ
Инфляционные ожидания в России сохраняются на повышенном уровне, заявил ЦБ - РИА Новости, 06.06.2025
Инфляционные ожидания в России сохраняются на повышенном уровне, заявил ЦБ
Инфляционные ожидания в России в целом сохраняются на повышенном уровне, и это может препятствовать более устойчивому замедлению инфляции, говорится в... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:50:00+03:00
2025-06-06T13:50:00+03:00
2025-06-06T13:55:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Инфляционные ожидания в России в целом сохраняются на повышенном уровне, и это может препятствовать более устойчивому замедлению инфляции, говорится в пресс-релизе Банка России. "Инфляционные ожидания с апреля менялись разнонаправленно. Ценовые ожидания бизнеса продолжили снижаться. Ожидания участников финансового рынка существенно не изменились. Инфляционные ожидания населения несколько выросли. В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать более устойчивому замедлению инфляции", - сообщил регулятор.
https://ria.ru/20250606/stavka-2021315272.html
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экономика, россия
Инфляционные ожидания в России сохраняются на повышенном уровне, заявил ЦБ
ЦБ: инфляционные ожидания в России сохраняются на повышенном уровне