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В Саратовской области объявили опасность атаки беспилотника
В Саратовской области объявили опасность атаки беспилотника - РИА Новости, 06.06.2025
В Саратовской области объявили опасность атаки беспилотника
Опасность атаки БПЛА объявлена в Саратовской области, все экстренные службы приведены в полную готовность, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T02:44:00+03:00
2025-06-06T02:44:00+03:00
2025-06-06T02:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
саратовская область
роман бусаргин
безопасность
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Саратовской области, все экстренные службы приведены в полную готовность, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. "От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
саратовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратовская область, роман бусаргин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Роман Бусаргин, Безопасность
В Саратовской области объявили опасность атаки беспилотника
Губернатор Бусаргин: в Саратовской области объявлена опасность атаки БПЛА