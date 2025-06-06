https://ria.ru/20250606/trevoga-2021214159.html

В Саратовской области объявили опасность атаки беспилотника

В Саратовской области объявили опасность атаки беспилотника - РИА Новости, 06.06.2025

В Саратовской области объявили опасность атаки беспилотника

Опасность атаки БПЛА объявлена в Саратовской области, все экстренные службы приведены в полную готовность, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T02:44:00+03:00

2025-06-06T02:44:00+03:00

2025-06-06T02:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

саратовская область

роман бусаргин

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_0:393:2944:2048_1920x0_80_0_0_b74f6ab6445a8171b679a8b744ac1cd7.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Саратовской области, все экстренные службы приведены в полную готовность, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. "От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

саратовская область, роман бусаргин, безопасность