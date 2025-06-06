Сотрудники DOGE опасаются последствий конфликта Трампа и Маска
ABC: сотрудники DOGE опасаются расследований на фоне конфликта Трампа и Маска
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Илон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Сотрудники департамента государственной эффективности США (DOGE), который ранее возглавлял бизнесмен Илон Маск, опасаются политически мотивированных расследований, а также проблем с будущим трудоустройством на фоне ссоры Маска с президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.
По данным телеканала, некоторые сотрудники DOGE боятся, что если конфликт между Трампом и Маском усилится, то президент начнет расследование в отношении департамента, которое может затронуть и их. Другие сотрудники беспокоятся, что работа в DOGE может негативно повлиять на перспективы их будущего трудоустройства.
Маск покинул пост главы DOGE в прошлую пятницу, а уже в четверг между ним и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который бизнесмен во вторник назвал "отвратительной мерзостью", призвав затем "убить" документ. Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Предприниматель также публично поддержал идею импичмента Трампа. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит рухнули почти на 14%.