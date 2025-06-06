Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники DOGE опасаются последствий конфликта Трампа и Маска - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/tramp-2021431220.html
Сотрудники DOGE опасаются последствий конфликта Трампа и Маска
Сотрудники DOGE опасаются последствий конфликта Трампа и Маска - РИА Новости, 06.06.2025
Сотрудники DOGE опасаются последствий конфликта Трампа и Маска
Сотрудники департамента государственной эффективности США (DOGE), который ранее возглавлял бизнесмен Илон Маск, опасаются политически мотивированных... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T20:40:00+03:00
2025-06-06T20:40:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
tesla motors
конфликт трампа и маска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976735967_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e31d2b9cee8dc1e43b2cc3e4960ff17.jpg
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Сотрудники департамента государственной эффективности США (DOGE), который ранее возглавлял бизнесмен Илон Маск, опасаются политически мотивированных расследований, а также проблем с будущим трудоустройством на фоне ссоры Маска с президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники. По данным телеканала, некоторые сотрудники DOGE боятся, что если конфликт между Трампом и Маском усилится, то президент начнет расследование в отношении департамента, которое может затронуть и их. Другие сотрудники беспокоятся, что работа в DOGE может негативно повлиять на перспективы их будущего трудоустройства. Маск покинул пост главы DOGE в прошлую пятницу, а уже в четверг между ним и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который бизнесмен во вторник назвал "отвратительной мерзостью", призвав затем "убить" документ. Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Предприниматель также публично поддержал идею импичмента Трампа. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит рухнули почти на 14%.
https://ria.ru/20250606/ssha-2021206334.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976735967_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_449fbd6acdbc5442c9a9e66fd37764f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, илон маск, tesla motors, конфликт трампа и маска
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Tesla motors, Конфликт Трампа и Маска
Сотрудники DOGE опасаются последствий конфликта Трампа и Маска

ABC: сотрудники DOGE опасаются расследований на фоне конфликта Трампа и Маска

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Сотрудники департамента государственной эффективности США (DOGE), который ранее возглавлял бизнесмен Илон Маск, опасаются политически мотивированных расследований, а также проблем с будущим трудоустройством на фоне ссоры Маска с президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.
По данным телеканала, некоторые сотрудники DOGE боятся, что если конфликт между Трампом и Маском усилится, то президент начнет расследование в отношении департамента, которое может затронуть и их. Другие сотрудники беспокоятся, что работа в DOGE может негативно повлиять на перспективы их будущего трудоустройства.
Маск покинул пост главы DOGE в прошлую пятницу, а уже в четверг между ним и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который бизнесмен во вторник назвал "отвратительной мерзостью", призвав затем "убить" документ. Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Предприниматель также публично поддержал идею импичмента Трампа. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит рухнули почти на 14%.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
В администрации Трампа прошли совещания после конфликта с Маском, пишут СМИ
Вчера, 00:29
 
В миреСШАДональд ТрампИлон МаскTesla motorsКонфликт Трампа и Маска
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала