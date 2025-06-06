Bloomberg: Трамп избегает тему украинского конфликта в диалоге с Китаем
Bloomberg: Трамп в переговорах с Китаем делает акцент на экономике и торговле
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трампа и Си Цзиньпин
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трампа и Си Цзиньпин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа в переговорах с Китаем делает акцент на вопросах экономики и торговых уступок, тогда как тема Украины, включая предполагаемую поддержку Пекином российского оборонного сектора, отошла на второй план, передает в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на знакомых с данным вопросом неназванных американских и европейских чиновников.
"Президент ясно дал понять, что его ключевой интерес в отношениях с Пекином - это торговля. Украина не является главным предметом обсуждения", - приводит Блумберг слова одного из источников.
Агентство отмечает, что такая позиция отражает общий подход новой администрации, которая стремится дистанцироваться от внешнеполитической повестки предыдущего президента Джо Байдена. В период президентства последнего Белый дом, напротив, неоднократно заявлял о недопустимости оказания Китаем поддержки российской оборонной промышленности и вводил санкции в связи с предполагаемыми поставками.
Источники Блумберг подчеркивают, что США сохраняют обеспокоенность по поводу возможного технологического сотрудничества Пекина с Москвой, однако этот вопрос больше не рассматривается как ключевой в отношениях с Китаем.
"Белый дом делает ставку на торговые уступки, снижение тарифов и доступ к рынку. Вопросы безопасности уходят на второй план, если они мешают экономическому прогрессу", - поясняет один из европейских дипломатов, знакомый с позицией Вашингтона.
Тем не менее, по информации агентства, тема предполагаемой поддержки Китая может вновь стать предметом обсуждения на июньском саммите G7 в Канаде. Некоторые союзники США, особенно в Европе, ожидают от Трампа более жесткой риторики в отношении Пекина и настаивают на включении украинской тематики в повестку переговоров на высоком уровне.
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