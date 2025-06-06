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Bloomberg: Трамп избегает тему украинского конфликта в диалоге с Китаем - РИА Новости, 06.06.2025
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18:39 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/tramp-2021411567.html
Bloomberg: Трамп избегает тему украинского конфликта в диалоге с Китаем
Bloomberg: Трамп избегает тему украинского конфликта в диалоге с Китаем - РИА Новости, 06.06.2025
Bloomberg: Трамп избегает тему украинского конфликта в диалоге с Китаем
Администрация президента США Дональда Трампа в переговорах с Китаем делает акцент на вопросах экономики и торговых уступок, тогда как тема Украины, включая... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T18:39:00+03:00
2025-06-06T18:39:00+03:00
в мире
китай
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дональд трамп
си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа в переговорах с Китаем делает акцент на вопросах экономики и торговых уступок, тогда как тема Украины, включая предполагаемую поддержку Пекином российского оборонного сектора, отошла на второй план, передает в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на знакомых с данным вопросом неназванных американских и европейских чиновников. Собеседники агентства утверждают, что президент США рассматривает диалог с Китаем прежде всего как инструмент давления в торговой плоскости. По их словам, в недавнем общении с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп не поднимал тему конфликта на Украине или двусторонних отношений Китая и России. "Президент ясно дал понять, что его ключевой интерес в отношениях с Пекином - это торговля. Украина не является главным предметом обсуждения", - приводит Блумберг слова одного из источников. Агентство отмечает, что такая позиция отражает общий подход новой администрации, которая стремится дистанцироваться от внешнеполитической повестки предыдущего президента Джо Байдена. В период президентства последнего Белый дом, напротив, неоднократно заявлял о недопустимости оказания Китаем поддержки российской оборонной промышленности и вводил санкции в связи с предполагаемыми поставками. Источники Блумберг подчеркивают, что США сохраняют обеспокоенность по поводу возможного технологического сотрудничества Пекина с Москвой, однако этот вопрос больше не рассматривается как ключевой в отношениях с Китаем. "Белый дом делает ставку на торговые уступки, снижение тарифов и доступ к рынку. Вопросы безопасности уходят на второй план, если они мешают экономическому прогрессу", - поясняет один из европейских дипломатов, знакомый с позицией Вашингтона. Тем не менее, по информации агентства, тема предполагаемой поддержки Китая может вновь стать предметом обсуждения на июньском саммите G7 в Канаде. Некоторые союзники США, особенно в Европе, ожидают от Трампа более жесткой риторики в отношении Пекина и настаивают на включении украинской тематики в повестку переговоров на высоком уровне.
https://ria.ru/20250602/kitay-2020367507.html
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в мире, китай, сша, пекин, дональд трамп, си цзиньпин, джо байден, g7, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Китай, США, Пекин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Джо Байден, G7, Введение Трампом пошлин на импорт
Bloomberg: Трамп избегает тему украинского конфликта в диалоге с Китаем

Bloomberg: Трамп в переговорах с Китаем делает акцент на экономике и торговле

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трампа и Си Цзиньпин
Дональд Трампа и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трампа и Си Цзиньпин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа в переговорах с Китаем делает акцент на вопросах экономики и торговых уступок, тогда как тема Украины, включая предполагаемую поддержку Пекином российского оборонного сектора, отошла на второй план, передает в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на знакомых с данным вопросом неназванных американских и европейских чиновников.
Собеседники агентства утверждают, что президент США рассматривает диалог с Китаем прежде всего как инструмент давления в торговой плоскости. По их словам, в недавнем общении с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп не поднимал тему конфликта на Украине или двусторонних отношений Китая и России.
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"Президент ясно дал понять, что его ключевой интерес в отношениях с Пекином - это торговля. Украина не является главным предметом обсуждения", - приводит Блумберг слова одного из источников.
Агентство отмечает, что такая позиция отражает общий подход новой администрации, которая стремится дистанцироваться от внешнеполитической повестки предыдущего президента Джо Байдена. В период президентства последнего Белый дом, напротив, неоднократно заявлял о недопустимости оказания Китаем поддержки российской оборонной промышленности и вводил санкции в связи с предполагаемыми поставками.
Источники Блумберг подчеркивают, что США сохраняют обеспокоенность по поводу возможного технологического сотрудничества Пекина с Москвой, однако этот вопрос больше не рассматривается как ключевой в отношениях с Китаем.
"Белый дом делает ставку на торговые уступки, снижение тарифов и доступ к рынку. Вопросы безопасности уходят на второй план, если они мешают экономическому прогрессу", - поясняет один из европейских дипломатов, знакомый с позицией Вашингтона.
Тем не менее, по информации агентства, тема предполагаемой поддержки Китая может вновь стать предметом обсуждения на июньском саммите G7 в Канаде. Некоторые союзники США, особенно в Европе, ожидают от Трампа более жесткой риторики в отношении Пекина и настаивают на включении украинской тематики в повестку переговоров на высоком уровне.
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