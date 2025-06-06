https://ria.ru/20250606/tramp-2021356585.html

CNN: помощники Трампа ожидали разлада в его отношениях с Маском

CNN: помощники Трампа ожидали разлада в его отношениях с Маском - РИА Новости, 06.06.2025

CNN: помощники Трампа ожидали разлада в его отношениях с Маском

Помощники президента США Дональда Трампа ожидали разлада в его отношениях с американским предпринимателем Илоном Маском, но считали, что он произойдет позже,... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:09:00+03:00

2025-06-06T16:09:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Помощники президента США Дональда Трампа ожидали разлада в его отношениях с американским предпринимателем Илоном Маском, но считали, что он произойдет позже, передает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Некоторые помощники отправляли последние новости в групповых чатах, сравнивая это с разводом и комментируя, что они ожидали, что это произойдет, но не так скоро", - говорится в материале телеканала. Так, один из собеседников телеканала признался, что ожидал, что ухудшение отношений Трампа и Маска произойдет, возможно, в августе. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью" и призвал "убить". В ответ Трамп выразил разочарование в предпринимателе, подчеркнув, что "сделал для него многое". Маск, в свою очередь, заявил, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами Конгресса.

https://ria.ru/20250605/tramp-2020994349.html

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, конфликт трампа и маска