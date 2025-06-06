https://ria.ru/20250606/tramp-2021330844.html
Телефонный разговор Трампа и Маска не планируется, пишет Reuters
Телефонный разговор Трампа и Маска не планируется, пишет Reuters - РИА Новости, 06.06.2025
Телефонный разговор Трампа и Маска не планируется, пишет Reuters
Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска в пятницу не запланирован, передает агентство Рейтер со ссылкой... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:34:00+03:00
2025-06-06T14:34:00+03:00
2025-06-06T14:50:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска в пятницу не запланирован, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Белом доме.В пятницу газета Politico сообщала, что советники Трампа запланировали телефонный разговор президента с Маском на пятницу для "заключения мира"."Проведение звонка президента США Дональда Трампа с Илоном Маском в пятницу не планируется", - говорится в сообщении агентства.В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
https://ria.ru/20250606/mask-2021278221.html
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Телефонный разговор Трампа и Маска не планируется, пишет Reuters
Reuters: телефонный разговор Трампа и Маска в пятницу не запланирован