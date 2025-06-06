https://ria.ru/20250606/tliashinova-2021341841.html

Тлиашинова не признает вину по делу о неуплате налогов, сообщил адвокат

Тлиашинова не признает вину по делу о неуплате налогов, сообщил адвокат - РИА Новости, 06.06.2025

Тлиашинова не признает вину по делу о неуплате налогов, сообщил адвокат

Бизнес-коуч Инна Тлиашинова, обвиняемая в неуплате налогов и легализации денег, не признает вину по уголовному делу, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T15:11:00+03:00

2025-06-06T15:11:00+03:00

2025-06-06T15:11:00+03:00

происшествия

россия

москва

инна тлиашинова

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021330624_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_06e1f8f06b263bd85134550454cd7305.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Бизнес-коуч Инна Тлиашинова, обвиняемая в неуплате налогов и легализации денег, не признает вину по уголовному делу, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин. "Вину не признает, потому что она с сентября прошлого года участвовала в проведении в отношении неё налоговой проверки, было подано возражение, которое было рассмотрено налоговой, и впоследствии проведена ещё одна проверка в декабре 24 года", - сказал адвокат. Алешкин добавил, что о последствиях этой проверки и возбуждении дела против Тлиашиновой они узнали из СМИ. Тверской суд Москвы сегодня заочно арестовал Тлиашинову. Она объявлена в межгосударственный розыск. В конце апреля подмосковный главк СК РФ сообщал, что против Тлиашиновой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов) и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств). По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год Тлиашинова, являясь предпринимателем, проводящим семинары и тренинги на тему личностного роста и обогащения, уклонилась от уплаты налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 миллиона рублей. Кроме этого, она "легализовала деньги, полученные преступным путем, в том числе купив квартиру в Москве", отмечали в главке.

https://ria.ru/20250525/nalogi-2018934002.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, инна тлиашинова, следственный комитет россии (ск рф)