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Тлиашинова не признает вину по делу о неуплате налогов, сообщил адвокат
Тлиашинова не признает вину по делу о неуплате налогов, сообщил адвокат - РИА Новости, 06.06.2025
Тлиашинова не признает вину по делу о неуплате налогов, сообщил адвокат
Бизнес-коуч Инна Тлиашинова, обвиняемая в неуплате налогов и легализации денег, не признает вину по уголовному делу, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:11:00+03:00
2025-06-06T15:11:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Бизнес-коуч Инна Тлиашинова, обвиняемая в неуплате налогов и легализации денег, не признает вину по уголовному делу, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин. "Вину не признает, потому что она с сентября прошлого года участвовала в проведении в отношении неё налоговой проверки, было подано возражение, которое было рассмотрено налоговой, и впоследствии проведена ещё одна проверка в декабре 24 года", - сказал адвокат. Алешкин добавил, что о последствиях этой проверки и возбуждении дела против Тлиашиновой они узнали из СМИ. Тверской суд Москвы сегодня заочно арестовал Тлиашинову. Она объявлена в межгосударственный розыск. В конце апреля подмосковный главк СК РФ сообщал, что против Тлиашиновой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов) и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств). По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год Тлиашинова, являясь предпринимателем, проводящим семинары и тренинги на тему личностного роста и обогащения, уклонилась от уплаты налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 миллиона рублей. Кроме этого, она "легализовала деньги, полученные преступным путем, в том числе купив квартиру в Москве", отмечали в главке.
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происшествия, россия, москва, инна тлиашинова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Инна Тлиашинова, Следственный комитет России (СК РФ)
Тлиашинова не признает вину по делу о неуплате налогов, сообщил адвокат
Адвокат Алешкин: Тлиашинова не признает вину по делу о неуплате налогов
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Бизнес-коуч Инна Тлиашинова, обвиняемая в неуплате налогов и легализации денег, не признает вину по уголовному делу, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин.
"Вину не признает, потому что она с сентября прошлого года участвовала в проведении в отношении неё налоговой проверки, было подано возражение, которое было рассмотрено налоговой, и впоследствии проведена ещё одна проверка в декабре 24 года", - сказал адвокат.
Алешкин добавил, что о последствиях этой проверки и возбуждении дела против Тлиашиновой
они узнали из СМИ.
Тверской суд Москвы
сегодня заочно арестовал Тлиашинову. Она объявлена в межгосударственный розыск.
В конце апреля подмосковный главк СК РФ
сообщал, что против Тлиашиновой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов) и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств).
По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год Тлиашинова, являясь предпринимателем, проводящим семинары и тренинги на тему личностного роста и обогащения, уклонилась от уплаты налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 миллиона рублей. Кроме этого, она "легализовала деньги, полученные преступным путем, в том числе купив квартиру в Москве", отмечали в главке.