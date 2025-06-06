Рейтинг@Mail.ru
Тлиашинова не признает вину по делу о неуплате налогов, сообщил адвокат - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/tliashinova-2021341841.html
Тлиашинова не признает вину по делу о неуплате налогов, сообщил адвокат
Тлиашинова не признает вину по делу о неуплате налогов, сообщил адвокат - РИА Новости, 06.06.2025
Тлиашинова не признает вину по делу о неуплате налогов, сообщил адвокат
Бизнес-коуч Инна Тлиашинова, обвиняемая в неуплате налогов и легализации денег, не признает вину по уголовному делу, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:11:00+03:00
2025-06-06T15:11:00+03:00
происшествия
россия
москва
инна тлиашинова
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021330624_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_06e1f8f06b263bd85134550454cd7305.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Бизнес-коуч Инна Тлиашинова, обвиняемая в неуплате налогов и легализации денег, не признает вину по уголовному делу, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин. "Вину не признает, потому что она с сентября прошлого года участвовала в проведении в отношении неё налоговой проверки, было подано возражение, которое было рассмотрено налоговой, и впоследствии проведена ещё одна проверка в декабре 24 года", - сказал адвокат. Алешкин добавил, что о последствиях этой проверки и возбуждении дела против Тлиашиновой они узнали из СМИ. Тверской суд Москвы сегодня заочно арестовал Тлиашинову. Она объявлена в межгосударственный розыск. В конце апреля подмосковный главк СК РФ сообщал, что против Тлиашиновой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов) и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств). По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год Тлиашинова, являясь предпринимателем, проводящим семинары и тренинги на тему личностного роста и обогащения, уклонилась от уплаты налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 миллиона рублей. Кроме этого, она "легализовала деньги, полученные преступным путем, в том числе купив квартиру в Москве", отмечали в главке.
https://ria.ru/20250525/nalogi-2018934002.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021330624_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c2c5c9a7e6efa34dec57292d9f676376.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, инна тлиашинова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Инна Тлиашинова, Следственный комитет России (СК РФ)
Тлиашинова не признает вину по делу о неуплате налогов, сообщил адвокат

Адвокат Алешкин: Тлиашинова не признает вину по делу о неуплате налогов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИнна Тлиашинова
Инна Тлиашинова - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Инна Тлиашинова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Бизнес-коуч Инна Тлиашинова, обвиняемая в неуплате налогов и легализации денег, не признает вину по уголовному делу, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин.
"Вину не признает, потому что она с сентября прошлого года участвовала в проведении в отношении неё налоговой проверки, было подано возражение, которое было рассмотрено налоговой, и впоследствии проведена ещё одна проверка в декабре 24 года", - сказал адвокат.
Алешкин добавил, что о последствиях этой проверки и возбуждении дела против Тлиашиновой они узнали из СМИ.
Тверской суд Москвы сегодня заочно арестовал Тлиашинову. Она объявлена в межгосударственный розыск.
В конце апреля подмосковный главк СК РФ сообщал, что против Тлиашиновой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов) и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств).
По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год Тлиашинова, являясь предпринимателем, проводящим семинары и тренинги на тему личностного роста и обогащения, уклонилась от уплаты налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 миллиона рублей. Кроме этого, она "легализовала деньги, полученные преступным путем, в том числе купив квартиру в Москве", отмечали в главке.
Алексей Блиновский - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Супруг "королевы марафонов" Блиновской задолжал пять миллионов рублей
25 мая, 06:15
 
ПроисшествияРоссияМоскваИнна ТлиашиноваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала