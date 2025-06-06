https://ria.ru/20250606/tliashinova-2021333600.html
Бизнес-коуча Тлиашинову заочно арестовали на два месяца
Бизнес-коуча Тлиашинову заочно арестовали на два месяца - РИА Новости, 06.06.2025
Бизнес-коуча Тлиашинову заочно арестовали на два месяца
Тверской суд Москвы заочно арестовал бизнес-коуча Инну Тлиашинову по делу неуплате налогов более чем на 400 миллионов рублей и легализации денежных средств,... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:47:00+03:00
2025-06-06T14:47:00+03:00
2025-06-06T14:52:00+03:00
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следственный комитет россии (ск рф)
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инна тлиашинова
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал бизнес-коуча Инну Тлиашинову по делу неуплате налогов более чем на 400 миллионов рублей и легализации денежных средств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство удовлетворить… Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья.Мера избрана сроком на два месяца с момента задержания или экстрадиции. Тлиашинова, как сообщил в суде следователь, объявлена в межгосударственный розыск.Адвокат Тлиашиновой Андрей Алешкин разъяснил РИА Новости, почему его подзащитной инкриминировали легализацию денег. Она внесла первый взнос по ипотеке на квартиру в размере более 9 миллионов рублей и в дальнейшем собиралась внести ещё 20 миллионов, право требования на квартиру передав другому человеку. "Следствие полагает, что из 431 миллиона 9 миллионов она легализовала", - уточнил Алешкин.В конце апреля подмосковный главк СК РФ сообщал, что против Тлиашиновой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов) и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств), ей вменяют неуплату налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 миллиона рублей в период с 2020 по 2022 год.Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
https://ria.ru/20250430/tliashinova-2014326064.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), инна тлиашинова
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Инна Тлиашинова
Бизнес-коуча Тлиашинову заочно арестовали на два месяца
Бизнес-коуча Тлиашинову заочно арестовали на 2 месяца по делу о неуплате налогов
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал бизнес-коуча Инну Тлиашинову по делу неуплате налогов более чем на 400 миллионов рублей и легализации денежных средств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство удовлетворить… Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья.
Мера избрана сроком на два месяца с момента задержания или экстрадиции. Тлиашинова, как сообщил в суде следователь, объявлена в межгосударственный розыск.
Адвокат Тлиашиновой Андрей Алешкин разъяснил РИА Новости, почему его подзащитной инкриминировали легализацию денег. Она внесла первый взнос по ипотеке на квартиру в размере более 9 миллионов рублей и в дальнейшем собиралась внести ещё 20 миллионов, право требования на квартиру передав другому человеку. "Следствие полагает, что из 431 миллиона 9 миллионов она легализовала", - уточнил Алешкин.
В конце апреля подмосковный главк СК РФ
сообщал, что против Тлиашиновой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов) и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств), ей вменяют неуплату налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 миллиона рублей в период с 2020 по 2022 год.
Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы Службы экономической безопасности ФСБ
и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.