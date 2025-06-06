https://ria.ru/20250606/tliashinova-2021333600.html

Бизнес-коуча Тлиашинову заочно арестовали на два месяца

Бизнес-коуча Тлиашинову заочно арестовали на два месяца - РИА Новости, 06.06.2025

Бизнес-коуча Тлиашинову заочно арестовали на два месяца

Тверской суд Москвы заочно арестовал бизнес-коуча Инну Тлиашинову по делу неуплате налогов более чем на 400 миллионов рублей и легализации денежных средств,... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:47:00+03:00

2025-06-06T14:47:00+03:00

2025-06-06T14:52:00+03:00

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

инна тлиашинова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021330624_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_06e1f8f06b263bd85134550454cd7305.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал бизнес-коуча Инну Тлиашинову по делу неуплате налогов более чем на 400 миллионов рублей и легализации денежных средств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство удовлетворить… Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья.Мера избрана сроком на два месяца с момента задержания или экстрадиции. Тлиашинова, как сообщил в суде следователь, объявлена в межгосударственный розыск.Адвокат Тлиашиновой Андрей Алешкин разъяснил РИА Новости, почему его подзащитной инкриминировали легализацию денег. Она внесла первый взнос по ипотеке на квартиру в размере более 9 миллионов рублей и в дальнейшем собиралась внести ещё 20 миллионов, право требования на квартиру передав другому человеку. "Следствие полагает, что из 431 миллиона 9 миллионов она легализовала", - уточнил Алешкин.В конце апреля подмосковный главк СК РФ сообщал, что против Тлиашиновой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов) и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств), ей вменяют неуплату налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 миллиона рублей в период с 2020 по 2022 год.Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

https://ria.ru/20250430/tliashinova-2014326064.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), инна тлиашинова