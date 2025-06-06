https://ria.ru/20250606/sudno-2021222870.html
Пожар на судне "Айсберг" погас
Пожар на судне "Айсберг" погас - РИА Новости, 06.06.2025
Пожар на судне "Айсберг" погас
Рыболовное судно "Айсберг", на котором по пути из Приморья в Южную Корею произошел пожар, больше не горит, сообщил РИА Новости начальник морского... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T05:32:00+03:00
2025-06-06T05:32:00+03:00
2025-06-06T05:32:00+03:00
происшествия
южная корея
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – РИА Новости. Рыболовное судно "Айсберг", на котором по пути из Приморья в Южную Корею произошел пожар, больше не горит, сообщил РИА Новости начальник морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) "Владивосток" Николай Пирожков. В среду Пирожков сообщил РИА Новости, что пожар произошел в Японском море на судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, все 17 членов экипажа спасены. Транспортный рефрижератор взял их на борт и пошел в Пусан. Пирожков отмечал, что судно на плаву, разлива топлива нет. Источник сообщал агентству, что, предварительно, пожар начался в машинном отделении, судно было оставлено в положении открытого горения, пожар не тушили. Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания. Судовладелец уточнял РИА Новости, что экипаж не пострадал, моряков из Пусана отправят на родину самолетом. Он отмечал в среду, что с "Айсберга" идет дым, но пламени не видно, рядом находится еще одно судно. "По последней информации, не горит", - сказал собеседник агентства. Представитель судовладельца уточнил РИА Новости, что судно находится в дрейфе, но пока нет информации, куда его несет.
https://ria.ru/20250605/pozhar-2021007591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, южная корея, пусан, японское море
Происшествия, Южная Корея, Пусан, Японское море
Пожар на судне "Айсберг" погас
Рыболовное судно Айсберг, на котором произошел пожар, больше не горит
ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – РИА Новости. Рыболовное судно "Айсберг", на котором по пути из Приморья в Южную Корею произошел пожар, больше не горит, сообщил РИА Новости начальник морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) "Владивосток" Николай Пирожков.
В среду Пирожков сообщил РИА Новости, что пожар произошел в Японском море на судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, все 17 членов экипажа спасены. Транспортный рефрижератор взял их на борт и пошел в Пусан. Пирожков отмечал, что судно на плаву, разлива топлива нет. Источник сообщал агентству, что, предварительно, пожар начался в машинном отделении, судно было оставлено в положении открытого горения, пожар не тушили. Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания. Судовладелец уточнял РИА Новости, что экипаж не пострадал, моряков из Пусана отправят на родину самолетом. Он отмечал в среду, что с "Айсберга" идет дым, но пламени не видно, рядом находится еще одно судно.
"По последней информации, не горит", - сказал собеседник агентства.
Представитель судовладельца уточнил РИА Новости, что судно находится в дрейфе, но пока нет информации, куда его несет.