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Бывшую сотрудницу МВД осудили за удаленную выдачу загранпаспортов в Москве
Бывшую сотрудницу МВД осудили за удаленную выдачу загранпаспортов в Москве - РИА Новости, 06.06.2025
Бывшую сотрудницу МВД осудили за удаленную выдачу загранпаспортов в Москве
Московский суд приговорил экс-сотрудницу полиции к 6 годам колонии по делу о получении взяток на 1,6 миллиона рублей за выдачу около 120 загранпаспортов в... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:03:00+03:00
2025-06-06T13:03:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Московский суд приговорил экс-сотрудницу полиции к 6 годам колонии по делу о получении взяток на 1,6 миллиона рублей за выдачу около 120 загранпаспортов в отсутствие заявителей, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ. Ранее пресс-служба главка сообщала о завершении расследования дела о получении взяток бывшей сотрудницей полиции. По данным следствия, не позднее мая 2023 года фигурантка, являясь должностным лицом и действуя вопреки интересам службы, незаконно оформила и выдала 119 загранпаспортов в отсутствие граждан, которым требовалось их изготовление. За это она получила более 1,6 миллиона рублей. Отмечалось, что в ходе допроса женщина частично признала вину. "Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшей сотрудницы ОВМ ОМВД. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Приговором Головинского районного суда ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250606/prodazha-2021234735.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Бывшую сотрудницу МВД осудили за удаленную выдачу загранпаспортов в Москве
Экс-сотрудницу МВД осудили на 6 лет за удаленную выдачу загранпаспортов в Москве