https://ria.ru/20250606/sud-2021301995.html

Бывшую сотрудницу МВД осудили за удаленную выдачу загранпаспортов в Москве

Бывшую сотрудницу МВД осудили за удаленную выдачу загранпаспортов в Москве - РИА Новости, 06.06.2025

Бывшую сотрудницу МВД осудили за удаленную выдачу загранпаспортов в Москве

Московский суд приговорил экс-сотрудницу полиции к 6 годам колонии по делу о получении взяток на 1,6 миллиона рублей за выдачу около 120 загранпаспортов в... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:03:00+03:00

2025-06-06T13:03:00+03:00

2025-06-06T13:03:00+03:00

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Московский суд приговорил экс-сотрудницу полиции к 6 годам колонии по делу о получении взяток на 1,6 миллиона рублей за выдачу около 120 загранпаспортов в отсутствие заявителей, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ. Ранее пресс-служба главка сообщала о завершении расследования дела о получении взяток бывшей сотрудницей полиции. По данным следствия, не позднее мая 2023 года фигурантка, являясь должностным лицом и действуя вопреки интересам службы, незаконно оформила и выдала 119 загранпаспортов в отсутствие граждан, которым требовалось их изготовление. За это она получила более 1,6 миллиона рублей. Отмечалось, что в ходе допроса женщина частично признала вину. "Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшей сотрудницы ОВМ ОМВД. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Приговором Головинского районного суда ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250606/prodazha-2021234735.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия