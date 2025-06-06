https://ria.ru/20250606/sud-2021291696.html
Избрана мера пресечения экс-полицейскому Карпову по делу о взятке
Избрана мера пресечения экс-полицейскому Карпову по делу о взятке - РИА Новости, 06.06.2025
Избрана мера пресечения экс-полицейскому Карпову по делу о взятке
Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под домашний арест до 4 августа бывшего начальника отдела уголовного розыска одного из отделений городской полиции РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:30:00+03:00
2025-06-06T12:30:00+03:00
2025-06-06T16:37:00+03:00
происшествия
екатеринбург
обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
ura.ru
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021305747_0:219:1280:939_1920x0_80_0_0_86afa7687287066f161b83e71e084151.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под домашний арест до 4 августа бывшего начальника отдела уголовного розыска одного из отделений городской полиции Андрея Карпова, обвиняемого в превышении полномочий и получении взятки от редактора информагентства URA.RU, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы – предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей.Трое сотрудников, в том числе свердловский редактор Денис Аллаяров, были задержаны. Двоих журналистов позже отпустили, а в отношении редактора возбудили дело о даче взятки должностному лицу. Также дело о получении взятки и превышении полномочий возбудили в отношении экс-сотрудника полиции Екатеринбурга Андрея Карпова."Избрать в отношении Карпова меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца до 4 августа включительно", - огласил судья.
https://ria.ru/20250605/redaktor-2021174101.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021305747_0:4:1280:964_1920x0_80_0_0_aebb7a9c6cb6499a25ec9b6b84334f2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге, ura.ru
Происшествия, Екатеринбург, Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге, Ura.ru
Избрана мера пресечения экс-полицейскому Карпову по делу о взятке
Карпова отправили под домашний арест по делу о взятке от редактора URA.RU
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под домашний арест до 4 августа бывшего начальника отдела уголовного розыска одного из отделений городской полиции Андрея Карпова, обвиняемого в превышении полномочий и получении взятки от редактора информагентства URA.RU, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы – предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей.
Трое сотрудников, в том числе свердловский редактор Денис Аллаяров, были задержаны. Двоих журналистов позже отпустили, а в отношении редактора возбудили дело о даче взятки должностному лицу. Также дело о получении взятки и превышении полномочий возбудили в отношении экс-сотрудника полиции Екатеринбурга Андрея Карпова.
"Избрать в отношении Карпова меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца до 4 августа включительно", - огласил судья.