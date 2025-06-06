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Избрана мера пресечения экс-полицейскому Карпову по делу о взятке - РИА Новости, 06.06.2025
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12:30 06.06.2025 (обновлено: 16:37 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/sud-2021291696.html
Избрана мера пресечения экс-полицейскому Карпову по делу о взятке
Избрана мера пресечения экс-полицейскому Карпову по делу о взятке - РИА Новости, 06.06.2025
Избрана мера пресечения экс-полицейскому Карпову по делу о взятке
Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под домашний арест до 4 августа бывшего начальника отдела уголовного розыска одного из отделений городской полиции РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:30:00+03:00
2025-06-06T16:37:00+03:00
происшествия
екатеринбург
обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
ura.ru
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под домашний арест до 4 августа бывшего начальника отдела уголовного розыска одного из отделений городской полиции Андрея Карпова, обвиняемого в превышении полномочий и получении взятки от редактора информагентства URA.RU, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы – предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей.Трое сотрудников, в том числе свердловский редактор Денис Аллаяров, были задержаны. Двоих журналистов позже отпустили, а в отношении редактора возбудили дело о даче взятки должностному лицу. Также дело о получении взятки и превышении полномочий возбудили в отношении экс-сотрудника полиции Екатеринбурга Андрея Карпова."Избрать в отношении Карпова меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца до 4 августа включительно", - огласил судья.
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происшествия, екатеринбург, обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге, ura.ru
Происшествия, Екатеринбург, Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге, Ura.ru
Избрана мера пресечения экс-полицейскому Карпову по делу о взятке

Карпова отправили под домашний арест по делу о взятке от редактора URA.RU

© РИА НовостиАндрей Карпов в суде
Андрей Карпов в суде - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости
Андрей Карпов в суде
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под домашний арест до 4 августа бывшего начальника отдела уголовного розыска одного из отделений городской полиции Андрея Карпова, обвиняемого в превышении полномочий и получении взятки от редактора информагентства URA.RU, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы – предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей.
Трое сотрудников, в том числе свердловский редактор Денис Аллаяров, были задержаны. Двоих журналистов позже отпустили, а в отношении редактора возбудили дело о даче взятки должностному лицу. Также дело о получении взятки и превышении полномочий возбудили в отношении экс-сотрудника полиции Екатеринбурга Андрея Карпова.
"Избрать в отношении Карпова меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца до 4 августа включительно", - огласил судья.
Денис Аллаяров - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Свердловскому редактору URA.RU грозит срок до 8 лет
5 июня, 18:28
 
ПроисшествияЕкатеринбургОбыски в редакции URA.RU в ЕкатеринбургеUra.ru
 
 
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