https://ria.ru/20250606/sud-2021291696.html

Избрана мера пресечения экс-полицейскому Карпову по делу о взятке

Избрана мера пресечения экс-полицейскому Карпову по делу о взятке - РИА Новости, 06.06.2025

Избрана мера пресечения экс-полицейскому Карпову по делу о взятке

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под домашний арест до 4 августа бывшего начальника отдела уголовного розыска одного из отделений городской полиции РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T12:30:00+03:00

2025-06-06T12:30:00+03:00

2025-06-06T16:37:00+03:00

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обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под домашний арест до 4 августа бывшего начальника отдела уголовного розыска одного из отделений городской полиции Андрея Карпова, обвиняемого в превышении полномочий и получении взятки от редактора информагентства URA.RU, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы – предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей.Трое сотрудников, в том числе свердловский редактор Денис Аллаяров, были задержаны. Двоих журналистов позже отпустили, а в отношении редактора возбудили дело о даче взятки должностному лицу. Также дело о получении взятки и превышении полномочий возбудили в отношении экс-сотрудника полиции Екатеринбурга Андрея Карпова."Избрать в отношении Карпова меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца до 4 августа включительно", - огласил судья.

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