Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения редактору URA.RU Аллаярову
Суд изберет меру пресечения редактору URA.RU Аллаярову по делу о даче взятки
© Фото : Денис Аллаяров/VKДенис Аллаяров
© Фото : Денис Аллаяров/VK
Денис Аллаяров. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу изберет меру пресечения редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Процесс (по избранию меры пресечения Аллаярову - ред.) сегодня в 16.00 по местному времени (14.00 мск)", - сказала собеседница агентства.
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В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы, предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей. Были задержаны трое сотрудников, включая Аллаярова. После допроса их отпустили.
Само издание URA.RU сообщило про обыски в редакции и квартирах нескольких журналистов свердловской редакции и приостановке работы головного офиса, отметив, что следователей СК "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области".
В СУСК по региону пока воздерживаются от комментариев.
Союз журналистов России (СЖР) выразил поддержку сотрудникам информационного агентства URA.RU, заявив, что силовые мероприятия в отношении прессы недопустимы.
URA.RU - российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.