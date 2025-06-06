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Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения редактору URA.RU Аллаярову - РИА Новости, 06.06.2025
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08:10 06.06.2025 (обновлено: 08:25 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/sud-2021233240.html
Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения редактору URA.RU Аллаярову
Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения редактору URA.RU Аллаярову - РИА Новости, 06.06.2025
Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения редактору URA.RU Аллаярову
Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу изберет меру пресечения редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T08:10:00+03:00
2025-06-06T08:25:00+03:00
происшествия
екатеринбург
обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу изберет меру пресечения редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Процесс (по избранию меры пресечения Аллаярову - ред.) сегодня в 16.00 по местному времени (14.00 мск)", - сказала собеседница агентства.В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы, предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей. Были задержаны трое сотрудников, включая Аллаярова. После допроса их отпустили.Само издание URA.RU сообщило про обыски в редакции и квартирах нескольких журналистов свердловской редакции и приостановке работы головного офиса, отметив, что следователей СК "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области".В СУСК по региону пока воздерживаются от комментариев.Союз журналистов России (СЖР) выразил поддержку сотрудникам информационного агентства URA.RU, заявив, что силовые мероприятия в отношении прессы недопустимы.URA.RU - российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.
https://ria.ru/20250605/redaktor-2021174101.html
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РИА Новости
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происшествия, екатеринбург, обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
Происшествия, Екатеринбург, Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге
Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения редактору URA.RU Аллаярову

Суд изберет меру пресечения редактору URA.RU Аллаярову по делу о даче взятки

© Фото : Денис Аллаяров/VKДенис Аллаяров
Денис Аллаяров - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : Денис Аллаяров/VK
Денис Аллаяров. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу изберет меру пресечения редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Процесс (по избранию меры пресечения Аллаярову - ред.) сегодня в 16.00 по местному времени (14.00 мск)", - сказала собеседница агентства.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Свердловскому редактору URA.RU грозит срок до 8 лет
5 июня, 18:28
В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы, предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей. Были задержаны трое сотрудников, включая Аллаярова. После допроса их отпустили.
Само издание URA.RU сообщило про обыски в редакции и квартирах нескольких журналистов свердловской редакции и приостановке работы головного офиса, отметив, что следователей СК "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области".
В СУСК по региону пока воздерживаются от комментариев.
Союз журналистов России (СЖР) выразил поддержку сотрудникам информационного агентства URA.RU, заявив, что силовые мероприятия в отношении прессы недопустимы.
URA.RU - российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.
Обыски в головном офисе агентства URA.RU в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Обыск в свердловской редакции URA.RU продлился пять часов
5 июня, 21:07
 
ПроисшествияЕкатеринбургОбыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге
 
 
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