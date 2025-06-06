https://ria.ru/20250606/sud-2021233240.html

Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения редактору URA.RU Аллаярову

Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения редактору URA.RU Аллаярову - РИА Новости, 06.06.2025

Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения редактору URA.RU Аллаярову

Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу изберет меру пресечения редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T08:10:00+03:00

2025-06-06T08:10:00+03:00

2025-06-06T08:25:00+03:00

происшествия

екатеринбург

обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу изберет меру пресечения редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Процесс (по избранию меры пресечения Аллаярову - ред.) сегодня в 16.00 по местному времени (14.00 мск)", - сказала собеседница агентства.В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы, предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей. Были задержаны трое сотрудников, включая Аллаярова. После допроса их отпустили.Само издание URA.RU сообщило про обыски в редакции и квартирах нескольких журналистов свердловской редакции и приостановке работы головного офиса, отметив, что следователей СК "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области".В СУСК по региону пока воздерживаются от комментариев.Союз журналистов России (СЖР) выразил поддержку сотрудникам информационного агентства URA.RU, заявив, что силовые мероприятия в отношении прессы недопустимы.URA.RU - российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20250605/redaktor-2021174101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге