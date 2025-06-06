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На Ставрополье уволили замглавы Минздрава из-за утраты доверия - РИА Новости, 06.06.2025
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15:55 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/stavropole-2021352079.html
На Ставрополье уволили замглавы Минздрава из-за утраты доверия
На Ставрополье уволили замглавы Минздрава из-за утраты доверия - РИА Новости, 06.06.2025
На Ставрополье уволили замглавы Минздрава из-за утраты доверия
Заместитель министра здравоохранения Ставропольского края уволена в связи с утратой доверия, против нее расследуется уголовное дело о превышении полномочий,... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:55:00+03:00
2025-06-06T15:55:00+03:00
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 6 июн – РИА Новости. Заместитель министра здравоохранения Ставропольского края уволена в связи с утратой доверия, против нее расследуется уголовное дело о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. "По требованию прокурора края Юрия Немкина заместитель министра здравоохранения Ставропольского края уволена в связи с утратой доверия. Проведенной прокуратурой края проверкой установлено, что заместитель министра здравоохранения региона использовала свое служебное положение в личных целях", – сообщили в ведомстве. По данным прокуратуры, в период с 2020 года по 2023 год, будучи начальником отдела в краевом минздраве, чиновница давала указания работникам одной из подведомственных министерству медицинских организаций вносить не соответствующие действительности сведения в табели учета рабочего времени о якобы занимаемой ею должности врача-педиатра, на основании которых в дальнейшем незаконно получала заработную плату и трудовой медицинский стаж. Отмечается, что ход расследования уголовного дела о превышении бывшей чиновницей должностных полномочий поставлен на контроль прокуратуры края.
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происшествия, ставропольский край, россия
Происшествия, Ставропольский край, Россия
На Ставрополье уволили замглавы Минздрава из-за утраты доверия

Уголовное дело завели на замглавы Минздрава Ставрополья, она уволена

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ПЯТИГОРСК, 6 июн – РИА Новости. Заместитель министра здравоохранения Ставропольского края уволена в связи с утратой доверия, против нее расследуется уголовное дело о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
"По требованию прокурора края Юрия Немкина заместитель министра здравоохранения Ставропольского края уволена в связи с утратой доверия. Проведенной прокуратурой края проверкой установлено, что заместитель министра здравоохранения региона использовала свое служебное положение в личных целях", – сообщили в ведомстве.
По данным прокуратуры, в период с 2020 года по 2023 год, будучи начальником отдела в краевом минздраве, чиновница давала указания работникам одной из подведомственных министерству медицинских организаций вносить не соответствующие действительности сведения в табели учета рабочего времени о якобы занимаемой ею должности врача-педиатра, на основании которых в дальнейшем незаконно получала заработную плату и трудовой медицинский стаж.
Отмечается, что ход расследования уголовного дела о превышении бывшей чиновницей должностных полномочий поставлен на контроль прокуратуры края.
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