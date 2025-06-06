https://ria.ru/20250606/stavropole-2021352079.html

На Ставрополье уволили замглавы Минздрава из-за утраты доверия

На Ставрополье уволили замглавы Минздрава из-за утраты доверия - РИА Новости, 06.06.2025

На Ставрополье уволили замглавы Минздрава из-за утраты доверия

Заместитель министра здравоохранения Ставропольского края уволена в связи с утратой доверия, против нее расследуется уголовное дело о превышении полномочий,... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T15:55:00+03:00

2025-06-06T15:55:00+03:00

2025-06-06T15:55:00+03:00

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ПЯТИГОРСК, 6 июн – РИА Новости. Заместитель министра здравоохранения Ставропольского края уволена в связи с утратой доверия, против нее расследуется уголовное дело о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. "По требованию прокурора края Юрия Немкина заместитель министра здравоохранения Ставропольского края уволена в связи с утратой доверия. Проведенной прокуратурой края проверкой установлено, что заместитель министра здравоохранения региона использовала свое служебное положение в личных целях", – сообщили в ведомстве. По данным прокуратуры, в период с 2020 года по 2023 год, будучи начальником отдела в краевом минздраве, чиновница давала указания работникам одной из подведомственных министерству медицинских организаций вносить не соответствующие действительности сведения в табели учета рабочего времени о якобы занимаемой ею должности врача-педиатра, на основании которых в дальнейшем незаконно получала заработную плату и трудовой медицинский стаж. Отмечается, что ход расследования уголовного дела о превышении бывшей чиновницей должностных полномочий поставлен на контроль прокуратуры края.

https://ria.ru/20250416/smirnov-2011671790.html

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происшествия, ставропольский край, россия