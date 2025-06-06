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Ставки по льготным кредитам для МСП уменьшатся после снижения ключевой

Ставки по льготным кредитам для МСП уменьшатся после снижения ключевой - РИА Новости, 06.06.2025

Ставки по льготным кредитам для МСП уменьшатся после снижения ключевой

Процентные ставки по льготным кредитным программам для субъектов малого и среднего бизнеса уменьшатся вслед за решением Центробанка о снижении ключевой ставки,... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T18:23:00+03:00

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2025-06-06T18:25:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Процентные ставки по льготным кредитным программам для субъектов малого и среднего бизнеса уменьшатся вслед за решением Центробанка о снижении ключевой ставки, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. "Ключевая ставка напрямую влияет на стоимость финансовых инструментов, которые позволяют бизнесу работать и развиваться. Уменьшение “ключа” снижает стоимость льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, работающего в приоритетных отраслях экономики, в том числе по уже действующим кредитам для высокотеха", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба. Процентные ставки для новых кредитов изменятся автоматически без необходимости пересмотра и перезапуска программ. По льготной программе кредитования малых техкомпаний, исходя из формулы "ключевая ставка минус 7%", кредиты теперь будут доступны под 13% годовых. По уже выданным кредитам по этой программе ставка также будет снижена с 10 июня. Для предприятий станкостроения и робототехники на первый год кредитования сохранится фиксированная льготная ставка 5% годовых. Во второй год она составит половину от ключевой ставки плюс 1% (сейчас это 11%), а в третий – половину от ключевой ставки плюс 3% (сейчас это 13%). Изменятся условия программы поддержки инвесткредитования для МСП приоритетных отраслей (туризм, производство, логистика, IT и научно-техническая деятельность), реализуемой Корпорацией МСП, Банком России и Минэкономразвития России. По ней средства можно будет привлекать под 16,5%. В пресс-службе напомнили, что в пятницу Банк России снизил ключевую ставку до 20%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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