https://ria.ru/20250606/stavka-2021349032.html
ЦБ сохранил прогноз средней ключевой ставки в 2025 году
ЦБ сохранил прогноз средней ключевой ставки в 2025 году - РИА Новости, 06.06.2025
ЦБ сохранил прогноз средней ключевой ставки в 2025 году
Центральный банк РФ планирует двигаться в рамках прогнозной траектории средней ключевой ставки в 2025 году в 19,5-21,5%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:45:00+03:00
2025-06-06T15:45:00+03:00
2025-06-06T15:45:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Центральный банк РФ планирует двигаться в рамках прогнозной траектории средней ключевой ставки в 2025 году в 19,5-21,5%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "По поводу потенциала дальнейшего снижения - совет директоров в ходе сегодняшнего заседания в целом исходят из движения ставки к тем же уровням в конце 2025 года, которые нами были озвучены в апрельском прогнозе. И в этом смысле сегодняшнее решение надо принимать как то, которое находится в рамках прогнозной траектории ставки, данной на прошлом заседании", - сказала глава ЦБ. В апреле регулятор уточнил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году до 19,5-21,5% с 19-22%, до конца года ждет ее в диапазоне 18,8-21,8%.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ сохранил прогноз средней ключевой ставки в 2025 году
Набиуллина: ЦБ сохранил прогноз средней ключевой ставки в 2025 году в 19,5-21,5%