https://ria.ru/20250606/stavka-2021349032.html

ЦБ сохранил прогноз средней ключевой ставки в 2025 году

ЦБ сохранил прогноз средней ключевой ставки в 2025 году - РИА Новости, 06.06.2025

ЦБ сохранил прогноз средней ключевой ставки в 2025 году

Центральный банк РФ планирует двигаться в рамках прогнозной траектории средней ключевой ставки в 2025 году в 19,5-21,5%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T15:45:00+03:00

2025-06-06T15:45:00+03:00

2025-06-06T15:45:00+03:00

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782810_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_410d17451d06b24e1bcb458e760d18f1.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Центральный банк РФ планирует двигаться в рамках прогнозной траектории средней ключевой ставки в 2025 году в 19,5-21,5%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "По поводу потенциала дальнейшего снижения - совет директоров в ходе сегодняшнего заседания в целом исходят из движения ставки к тем же уровням в конце 2025 года, которые нами были озвучены в апрельском прогнозе. И в этом смысле сегодняшнее решение надо принимать как то, которое находится в рамках прогнозной траектории ставки, данной на прошлом заседании", - сказала глава ЦБ. В апреле регулятор уточнил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году до 19,5-21,5% с 19-22%, до конца года ждет ее в диапазоне 18,8-21,8%.

https://ria.ru/20250606/stavka-2021317653.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)