Рейтинг@Mail.ru
ЦБ рассматривал два варианта решения по ключевой ставке - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 06.06.2025 (обновлено: 15:28 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/stavka-2021342697.html
ЦБ рассматривал два варианта решения по ключевой ставке
ЦБ рассматривал два варианта решения по ключевой ставке - РИА Новости, 06.06.2025
ЦБ рассматривал два варианта решения по ключевой ставке
ЦБ РФ сегодня рассматривал два варианта решения по ключевой ставке: сохранение и снижение, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своей... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:16:00+03:00
2025-06-06T15:28:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
ключевая ставка
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986210432_0:21:2939:1674_1920x0_80_0_0_d881c1fe18a1085065939375a05eed49.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ЦБ РФ сегодня рассматривал два варианта решения по ключевой ставке: сохранение и снижение, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своей пресс-конференции.Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%."Мы сегодня рассматривали два варианта. Были предложения за неизменность ставки, были предложения за снижение ставки. При этом надо отметить, что многие из тех, кто предлагал сохранить ставку сейчас, допускали ее снижение на следующем июльском заседании", - сказала Набиуллина.Она добавила, что также была дискуссия, на сколько снижать ставку - на 0,5 или 1 процентный пункт. Совет директоров в итоге решил, что накопилось достаточно фактов для снижения ключевой ставки до 20%."Более существенный шаг не рассматривался", - подчеркнула Набиуллина.
https://ria.ru/20250604/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986210432_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f1f5923883e2079d1c8ea59425c5bc78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, ключевая ставка, россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Ключевая ставка, Россия
ЦБ рассматривал два варианта решения по ключевой ставке

Набиуллина: ЦБ рассматривал варианты сохранения и снижения ключевой ставки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ЦБ РФ сегодня рассматривал два варианта решения по ключевой ставке: сохранение и снижение, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своей пресс-конференции.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.
«
"Мы сегодня рассматривали два варианта. Были предложения за неизменность ставки, были предложения за снижение ставки. При этом надо отметить, что многие из тех, кто предлагал сохранить ставку сейчас, допускали ее снижение на следующем июльском заседании", - сказала Набиуллина.
Она добавила, что также была дискуссия, на сколько снижать ставку - на 0,5 или 1 процентный пункт. Совет директоров в итоге решил, что накопилось достаточно фактов для снижения ключевой ставки до 20%.
"Более существенный шаг не рассматривался", - подчеркнула Набиуллина.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка Центрального Банка России: что это, зачем нужна и на что влияет
4 июня, 14:39
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаКлючевая ставкаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала