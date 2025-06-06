https://ria.ru/20250606/stavka-2021342697.html
ЦБ рассматривал два варианта решения по ключевой ставке
ЦБ рассматривал два варианта решения по ключевой ставке - РИА Новости, 06.06.2025
ЦБ рассматривал два варианта решения по ключевой ставке
ЦБ РФ сегодня рассматривал два варианта решения по ключевой ставке: сохранение и снижение, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своей... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:16:00+03:00
2025-06-06T15:16:00+03:00
2025-06-06T15:28:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
ключевая ставка
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ЦБ РФ сегодня рассматривал два варианта решения по ключевой ставке: сохранение и снижение, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своей пресс-конференции.Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%."Мы сегодня рассматривали два варианта. Были предложения за неизменность ставки, были предложения за снижение ставки. При этом надо отметить, что многие из тех, кто предлагал сохранить ставку сейчас, допускали ее снижение на следующем июльском заседании", - сказала Набиуллина.Она добавила, что также была дискуссия, на сколько снижать ставку - на 0,5 или 1 процентный пункт. Совет директоров в итоге решил, что накопилось достаточно фактов для снижения ключевой ставки до 20%."Более существенный шаг не рассматривался", - подчеркнула Набиуллина.
https://ria.ru/20250604/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, ключевая ставка, россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Ключевая ставка, Россия
ЦБ рассматривал два варианта решения по ключевой ставке
Набиуллина: ЦБ рассматривал варианты сохранения и снижения ключевой ставки