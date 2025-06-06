https://ria.ru/20250606/stavka-2021342697.html

ЦБ рассматривал два варианта решения по ключевой ставке

ЦБ рассматривал два варианта решения по ключевой ставке - РИА Новости, 06.06.2025

ЦБ рассматривал два варианта решения по ключевой ставке

ЦБ РФ сегодня рассматривал два варианта решения по ключевой ставке: сохранение и снижение, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своей... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T15:16:00+03:00

2025-06-06T15:16:00+03:00

2025-06-06T15:28:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

ключевая ставка

россия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ЦБ РФ сегодня рассматривал два варианта решения по ключевой ставке: сохранение и снижение, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своей пресс-конференции.Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%."Мы сегодня рассматривали два варианта. Были предложения за неизменность ставки, были предложения за снижение ставки. При этом надо отметить, что многие из тех, кто предлагал сохранить ставку сейчас, допускали ее снижение на следующем июльском заседании", - сказала Набиуллина.Она добавила, что также была дискуссия, на сколько снижать ставку - на 0,5 или 1 процентный пункт. Совет директоров в итоге решил, что накопилось достаточно фактов для снижения ключевой ставки до 20%."Более существенный шаг не рассматривался", - подчеркнула Набиуллина.

https://ria.ru/20250604/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, ключевая ставка, россия