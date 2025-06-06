https://ria.ru/20250606/stavka-2021326680.html

Российский рынок акций отреагировал скачком на снижение ключевой ставки

Российский рынок акций отреагировал скачком на снижение ключевой ставки - РИА Новости, 06.06.2025

Российский рынок акций отреагировал скачком на снижение ключевой ставки

Российский рынок акций отреагировал скачком волатильности и резким ростом на снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 20%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:22:00+03:00

2025-06-06T14:22:00+03:00

2025-06-06T14:22:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

россия

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российский рынок акций отреагировал скачком волатильности и резким ростом на снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 20%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 13.35 мск подскакивал на 1,27% к предыдущему закрытию, до 2 893,01 пункта. В ходе торгов он преодолевал отметку в 2 900 пунктов, впервые с 19 мая. До решения ЦБ РФ российский рынок акций демонстрировал рост примерно на 0,6%. В момент объявления решения ЦБ РФ индекс резко перешел к снижению на пике до 0,7%, однако он так же быстро вернулся к росту. Банк России по итогам заседания ранее в пятницу снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 20%.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, россия