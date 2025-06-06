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Российский рынок акций отреагировал скачком на снижение ключевой ставки - РИА Новости, 06.06.2025
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14:22 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/stavka-2021326680.html
Российский рынок акций отреагировал скачком на снижение ключевой ставки
Российский рынок акций отреагировал скачком на снижение ключевой ставки - РИА Новости, 06.06.2025
Российский рынок акций отреагировал скачком на снижение ключевой ставки
Российский рынок акций отреагировал скачком волатильности и резким ростом на снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 20%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:22:00+03:00
2025-06-06T14:22:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
россия
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российский рынок акций отреагировал скачком волатильности и резким ростом на снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 20%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 13.35 мск подскакивал на 1,27% к предыдущему закрытию, до 2 893,01 пункта. В ходе торгов он преодолевал отметку в 2 900 пунктов, впервые с 19 мая. До решения ЦБ РФ российский рынок акций демонстрировал рост примерно на 0,6%. В момент объявления решения ЦБ РФ индекс резко перешел к снижению на пике до 0,7%, однако он так же быстро вернулся к росту. Банк России по итогам заседания ранее в пятницу снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 20%.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, Россия
Российский рынок акций отреагировал скачком на снижение ключевой ставки

Рынок акций резко вырос после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку до 20%

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи на Воздвиженке
Здание Московской биржи на Воздвиженке - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Московской биржи на Воздвиженке. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российский рынок акций отреагировал скачком волатильности и резким ростом на снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 20%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 13.35 мск подскакивал на 1,27% к предыдущему закрытию, до 2 893,01 пункта. В ходе торгов он преодолевал отметку в 2 900 пунктов, впервые с 19 мая. До решения ЦБ РФ российский рынок акций демонстрировал рост примерно на 0,6%. В момент объявления решения ЦБ РФ индекс резко перешел к снижению на пике до 0,7%, однако он так же быстро вернулся к росту.
Банк России по итогам заседания ранее в пятницу снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 20%.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка Центрального Банка России: что это, зачем нужна и на что влияет
4 июня, 14:39
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржаРоссия
 
 
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