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Российский рынок акций отреагировал скачком на снижение ключевой ставки
Российский рынок акций отреагировал скачком на снижение ключевой ставки - РИА Новости, 06.06.2025
Российский рынок акций отреагировал скачком на снижение ключевой ставки
Российский рынок акций отреагировал скачком волатильности и резким ростом на снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 20%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:22:00+03:00
2025-06-06T14:22:00+03:00
2025-06-06T14:22:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российский рынок акций отреагировал скачком волатильности и резким ростом на снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 20%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 13.35 мск подскакивал на 1,27% к предыдущему закрытию, до 2 893,01 пункта. В ходе торгов он преодолевал отметку в 2 900 пунктов, впервые с 19 мая. До решения ЦБ РФ российский рынок акций демонстрировал рост примерно на 0,6%. В момент объявления решения ЦБ РФ индекс резко перешел к снижению на пике до 0,7%, однако он так же быстро вернулся к росту. Банк России по итогам заседания ранее в пятницу снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 20%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, Россия
Российский рынок акций отреагировал скачком на снижение ключевой ставки
Рынок акций резко вырос после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку до 20%