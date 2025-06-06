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Путин предложил оценить старт новых нацпроектов - РИА Новости, 06.06.2025
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16:07 06.06.2025 (обновлено: 16:21 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/start-2021355279.html
Путин предложил оценить старт новых нацпроектов
Путин предложил оценить старт новых нацпроектов - РИА Новости, 06.06.2025
Путин предложил оценить старт новых нацпроектов
Президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию предложил оценить старт новых национальных проектов и их первые результаты. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:07:00+03:00
2025-06-06T16:21:00+03:00
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию предложил оценить старт новых национальных проектов и их первые результаты."Уважаемые коллеги, мы проводим заседание нашего совета (по стратегическому развитию и нацпроектам - ред.) дважды в год. Как договаривались в прошлый раз, в декабре, сегодня мы оценим старт реализации новых национальных проектов, их первые текущие результаты", - сказал Путин во время совета в режиме видеоконференции.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин предложил оценить старт новых нацпроектов

Путин предложил оценить старт новых нацпроектов и первые результаты

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию предложил оценить старт новых национальных проектов и их первые результаты.
"Уважаемые коллеги, мы проводим заседание нашего совета (по стратегическому развитию и нацпроектам - ред.) дважды в год. Как договаривались в прошлый раз, в декабре, сегодня мы оценим старт реализации новых национальных проектов, их первые текущие результаты", - сказал Путин во время совета в режиме видеоконференции.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Песков оценил национальные проекты, запущенные в 2025 году
Вчера, 12:58
 
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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