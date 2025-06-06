https://ria.ru/20250606/start-2021355279.html

Путин предложил оценить старт новых нацпроектов

Путин предложил оценить старт новых нацпроектов - РИА Новости, 06.06.2025

Путин предложил оценить старт новых нацпроектов

Президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию предложил оценить старт новых национальных проектов и их первые результаты. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:07:00+03:00

2025-06-06T16:07:00+03:00

2025-06-06T16:21:00+03:00

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию предложил оценить старт новых национальных проектов и их первые результаты."Уважаемые коллеги, мы проводим заседание нашего совета (по стратегическому развитию и нацпроектам - ред.) дважды в год. Как договаривались в прошлый раз, в декабре, сегодня мы оценим старт реализации новых национальных проектов, их первые текущие результаты", - сказал Путин во время совета в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250606/peskov-2021299706.html

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2025

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владимир путин, россия, общество