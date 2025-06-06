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Экс-глава свердловского минтранса, осужденный за взятку, ушел на СВО - РИА Новости, 06.06.2025
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15:34 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/starkov-2021346059.html
Экс-глава свердловского минтранса, осужденный за взятку, ушел на СВО
Экс-глава свердловского минтранса, осужденный за взятку, ушел на СВО - РИА Новости, 06.06.2025
Экс-глава свердловского минтранса, осужденный за взятку, ушел на СВО
Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, ранее осужденный на 6,5 лет колонии за получение взятки в 4 миллиона... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:34:00+03:00
2025-06-06T15:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
екатеринбург
свердловская область
россия
свердловский областной суд
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, ранее осужденный на 6,5 лет колонии за получение взятки в 4 миллиона рублей, ушел на СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда. "Да, Старков ушел на СВО", – сказала собеседница агентства. "Сегодня суд апелляционной инстанции приостановил рассмотрение дела Старкова по ходатайству представителя министерства обороны", – добавили в облсуде. Прокуратура региона 12 февраля заявила, что подала апелляционное представление на приговор Старкову, в котором указала, что назначенное наказание является несправедливым вследствие чрезвычайной мягкости и попросила его усилить. О мягкости приговора, подчеркивало надзорное ведомство, свидетельствовало и то обстоятельство, что суд не обосновал, почему не назначил дополнительное наказание в виде лишения права занимать фигуранту определенные должности. По версии следствия, в сентябре 2023 года Старков получил от представителя строительной организации взятку в 4 миллиона рублей за обеспечение заключения госконтрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. После этого он дал поручение начальнику ГКУ "Управление автомобильных дорог" Вячеславу Данилову заключить необходимые контракты – тот получил взятку в размере более 12 миллионов рублей. Экс-министру и бывшему начальнику управления дорог было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Оба фигуранта свою вину признали. Гособвинение просило для Старкова 9 лет колонии и конфискацию имущества. Кировский районный суд Екатеринбурга 3 февраля приговорил его к 6,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 10-кратном размере взятки – на 40 миллионов рублей, с лишением госнаграды и конфискацией. До исполнения приговора в части уплаты штрафа судом был наложен арест на имущество фигуранта. Старков занимал должность главы минтранса Свердловской области с 2016 года, свой пост он покинул в ноябре 2023 года, написав заявление по собственному желанию. После увольнения он уехал в зону специальной военной операции, однако его задержали и вернули в Екатеринбург на суд. Согласно данным судебной картотеки, производство уголовного дела Данилова Октябрьский райсуд Екатеринбурга приостановил из-за "отсутствия возможности участия обвиняемого в судебном разбирательстве". По данным местных СМИ, Данилов также отправился в зону спецоперации.
https://ria.ru/20250409/popov-2010207876.html
https://ria.ru/20250603/laptev-2020652117.html
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екатеринбург, свердловская область, россия, свердловский областной суд, общество
Специальная военная операция на Украине, Екатеринбург, Свердловская область, Россия, Свердловский областной суд, Общество
Экс-глава свердловского минтранса, осужденный за взятку, ушел на СВО

Экс-глава свердловского минтранса Старков, осужденный за взятку, ушел на СВО

© РИА Новости / Александр КряжевВасилий Старков
Василий Старков - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Василий Старков. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, ранее осужденный на 6,5 лет колонии за получение взятки в 4 миллиона рублей, ушел на СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда.
"Да, Старков ушел на СВО", – сказала собеседница агентства.
Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Адвокат: Минобороны поддержало просьбу об отправке генерала Попова на СВО
9 апреля, 12:34
"Сегодня суд апелляционной инстанции приостановил рассмотрение дела Старкова по ходатайству представителя министерства обороны", – добавили в облсуде.
Прокуратура региона 12 февраля заявила, что подала апелляционное представление на приговор Старкову, в котором указала, что назначенное наказание является несправедливым вследствие чрезвычайной мягкости и попросила его усилить. О мягкости приговора, подчеркивало надзорное ведомство, свидетельствовало и то обстоятельство, что суд не обосновал, почему не назначил дополнительное наказание в виде лишения права занимать фигуранту определенные должности.
По версии следствия, в сентябре 2023 года Старков получил от представителя строительной организации взятку в 4 миллиона рублей за обеспечение заключения госконтрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. После этого он дал поручение начальнику ГКУ "Управление автомобильных дорог" Вячеславу Данилову заключить необходимые контракты – тот получил взятку в размере более 12 миллионов рублей.
Владимир Лаптев - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Бывший сенатор Лаптев, осужденный на пять лет, ушел на СВО
3 июня, 13:35
Экс-министру и бывшему начальнику управления дорог было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Оба фигуранта свою вину признали.
Гособвинение просило для Старкова 9 лет колонии и конфискацию имущества. Кировский районный суд Екатеринбурга 3 февраля приговорил его к 6,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 10-кратном размере взятки – на 40 миллионов рублей, с лишением госнаграды и конфискацией. До исполнения приговора в части уплаты штрафа судом был наложен арест на имущество фигуранта.
Старков занимал должность главы минтранса Свердловской области с 2016 года, свой пост он покинул в ноябре 2023 года, написав заявление по собственному желанию. После увольнения он уехал в зону специальной военной операции, однако его задержали и вернули в Екатеринбург на суд.
Согласно данным судебной картотеки, производство уголовного дела Данилова Октябрьский райсуд Екатеринбурга приостановил из-за "отсутствия возможности участия обвиняемого в судебном разбирательстве".
По данным местных СМИ, Данилов также отправился в зону спецоперации.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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21 марта, 06:52
 
Специальная военная операция на УкраинеЕкатеринбургСвердловская областьРоссияСвердловский областной судОбщество
 
 
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