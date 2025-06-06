https://ria.ru/20250606/starkov-2021346059.html

Экс-глава свердловского минтранса, осужденный за взятку, ушел на СВО

Экс-глава свердловского минтранса, осужденный за взятку, ушел на СВО - РИА Новости, 06.06.2025

Экс-глава свердловского минтранса, осужденный за взятку, ушел на СВО

Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, ранее осужденный на 6,5 лет колонии за получение взятки в 4 миллиона... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T15:34:00+03:00

2025-06-06T15:34:00+03:00

2025-06-06T15:34:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, ранее осужденный на 6,5 лет колонии за получение взятки в 4 миллиона рублей, ушел на СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда. "Да, Старков ушел на СВО", – сказала собеседница агентства. "Сегодня суд апелляционной инстанции приостановил рассмотрение дела Старкова по ходатайству представителя министерства обороны", – добавили в облсуде. Прокуратура региона 12 февраля заявила, что подала апелляционное представление на приговор Старкову, в котором указала, что назначенное наказание является несправедливым вследствие чрезвычайной мягкости и попросила его усилить. О мягкости приговора, подчеркивало надзорное ведомство, свидетельствовало и то обстоятельство, что суд не обосновал, почему не назначил дополнительное наказание в виде лишения права занимать фигуранту определенные должности. По версии следствия, в сентябре 2023 года Старков получил от представителя строительной организации взятку в 4 миллиона рублей за обеспечение заключения госконтрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. После этого он дал поручение начальнику ГКУ "Управление автомобильных дорог" Вячеславу Данилову заключить необходимые контракты – тот получил взятку в размере более 12 миллионов рублей. Экс-министру и бывшему начальнику управления дорог было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Оба фигуранта свою вину признали. Гособвинение просило для Старкова 9 лет колонии и конфискацию имущества. Кировский районный суд Екатеринбурга 3 февраля приговорил его к 6,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 10-кратном размере взятки – на 40 миллионов рублей, с лишением госнаграды и конфискацией. До исполнения приговора в части уплаты штрафа судом был наложен арест на имущество фигуранта. Старков занимал должность главы минтранса Свердловской области с 2016 года, свой пост он покинул в ноябре 2023 года, написав заявление по собственному желанию. После увольнения он уехал в зону специальной военной операции, однако его задержали и вернули в Екатеринбург на суд. Согласно данным судебной картотеки, производство уголовного дела Данилова Октябрьский райсуд Екатеринбурга приостановил из-за "отсутствия возможности участия обвиняемого в судебном разбирательстве". По данным местных СМИ, Данилов также отправился в зону спецоперации.

https://ria.ru/20250409/popov-2010207876.html

https://ria.ru/20250603/laptev-2020652117.html

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