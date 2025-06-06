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Глава "Ростелекома" предложил заказать электростанцию для ЦОД ИИ

Глава "Ростелекома" предложил заказать электростанцию для ЦОД ИИ - РИА Новости, 06.06.2025

Глава "Ростелекома" предложил заказать электростанцию для ЦОД ИИ

Сервера для искусственного интеллекта требуют больших мощностей, поэтому крупные российские компании могли бы объединиться и сделать общий заказ на отдельную... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T17:56:00+03:00

2025-06-06T17:56:00+03:00

2025-06-06T17:56:00+03:00

экономика

технологии

москва

московская область (подмосковье)

михаил осеевский

ростелеком

яндекс

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Сервера для искусственного интеллекта требуют больших мощностей, поэтому крупные российские компании могли бы объединиться и сделать общий заказ на отдельную электростанцию, рядом с которой можно построить центры обработки данных (ЦОД) для ИИ, таким мнением с журналистами поделился глава "Ростелекома" Михаил Осеевский на площадке ЦИПР-2025. "Мы оцениваем потенциал той инфраструктуры, которая потребуется для решений искусственного интеллекта. И это большой вызов, просто гигантский. Потому что сервера с видеокартами гораздо более энергоемкие. Если стандартная стойка в ЦОДе - это где-то 5 киловатт, то если это сервера с видеокартами - это будет 50 киловатт. И в целом ЦОД на 1000 стоек, что, по нашим оценкам, будет через 5 лет обычной историей, если искусственный интеллект будет массово внедряться во все сферы жизни, он потребует огромных мощностей, просто огромных", - сказал Осеевский. "Мне кажется, что крупнейшие игроки - такие, как банки, как мы, другие некоторые телеком-операторы, "Яндекс", "ВКонтакте", будучи потенциально конкурентами в использовании различных решений - тем не менее могли бы объединиться для того, чтобы сформировать такой целевой заказ для генерирующих компаний для строительства отдельной электростанции, например, на 250 мегаватт", - добавил он. Осеевский объяснил, что для электростанции может быть выделена особая технологическая зона - она обеспечивается единой системой безопасности, единой системой связи. На ней каждый из участников построил бы свой ЦОД. По мнению главы "Ростелекома", такой подход гораздо "интереснее", чем работа "в одиночку": "как я уже сказал, даже будучи конкурентами, все равно будет выгоднее объединиться, чтобы сформировать такой заказ". Проблема с мощностями для ИИ-решений коснется всех, но в первую очередь - Москвы и Московской области, добавил Осеевский. "Мы будем предлагать эту идею пообсуждать и нашим коллегам, и энергетикам. У нас есть уже сейчас некоторые предложения от энергетиков, но для того, чтобы все-таки сделать тарифы и себестоимость привлекательной - это должны быть довольно-таки большие генерирующие объекты, то есть, не на один ЦОД, а больше", - объяснил он.

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экономика, технологии, москва, московская область (подмосковье), михаил осеевский, ростелеком, яндекс, ципр-2025