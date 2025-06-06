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Инвесторы вынуждены выбрать между Трампом и Маском, пишет Wired - РИА Новости, 06.06.2025
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11:52 06.06.2025 (обновлено: 11:56 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/ssha-2021278881.html
Инвесторы вынуждены выбрать между Трампом и Маском, пишет Wired
Инвесторы вынуждены выбрать между Трампом и Маском, пишет Wired - РИА Новости, 06.06.2025
Инвесторы вынуждены выбрать между Трампом и Маском, пишет Wired
Инвесторы Кремниевой долины и руководители технологических компаний, которые поддерживали как президента США Дональда Трампа, так и предпринимателя Илона Маска, РИА Новости, 06.06.2025
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сша
дональд трамп
илон маск
конфликт трампа и маска
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Инвесторы Кремниевой долины и руководители технологических компаний, которые поддерживали как президента США Дональда Трампа, так и предпринимателя Илона Маска, после их ссоры вынуждены решить, на чью сторону им теперь встать, пишет портал Wired. "Эта вражда оказывает давление на некоторых партнеров Маска из технологической индустрии, включая ответственного при Трампе за ИИ и криптовалюты Дэвида Сакса, (миллиардера и инвестора - ред.) Марка Андриссена и других инвесторов, которые должны решить, встать ли им на сторону генерального директора Tesla или продолжать поддерживать президента", - говорится в материале. Портал отмечает, что некоторые, по-видимому, пытаются найти баланс между поддержкой Маска и отказом от открытой критики Белого дома. При этом, по словам источников Wired, некоторые инвесторы и руководители технологических компаний могут не сразу поддержать Маска, поскольку разочарованы его работой в департаменте эффективности правительства США (DOGE), пост главы которого Маск покинул на прошлой неделе. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 14%.
https://ria.ru/20250606/konflikt-2021257039.html
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сша, дональд трамп, илон маск, конфликт трампа и маска
США, Дональд Трамп, Илон Маск, Конфликт Трампа и Маска
Инвесторы вынуждены выбрать между Трампом и Маском, пишет Wired

Wired: инвесторы Кремниевой долины должны выбрать между Трампом и Маском

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Инвесторы Кремниевой долины и руководители технологических компаний, которые поддерживали как президента США Дональда Трампа, так и предпринимателя Илона Маска, после их ссоры вынуждены решить, на чью сторону им теперь встать, пишет портал Wired.
"Эта вражда оказывает давление на некоторых партнеров Маска из технологической индустрии, включая ответственного при Трампе за ИИ и криптовалюты Дэвида Сакса, (миллиардера и инвестора - ред.) Марка Андриссена и других инвесторов, которые должны решить, встать ли им на сторону генерального директора Tesla или продолжать поддерживать президента", - говорится в материале.
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Портал отмечает, что некоторые, по-видимому, пытаются найти баланс между поддержкой Маска и отказом от открытой критики Белого дома.
При этом, по словам источников Wired, некоторые инвесторы и руководители технологических компаний могут не сразу поддержать Маска, поскольку разочарованы его работой в департаменте эффективности правительства США (DOGE), пост главы которого Маск покинул на прошлой неделе.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 14%.
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