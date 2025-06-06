https://ria.ru/20250606/ssha-2021278881.html

Инвесторы вынуждены выбрать между Трампом и Маском, пишет Wired

Инвесторы вынуждены выбрать между Трампом и Маском, пишет Wired - РИА Новости, 06.06.2025

Инвесторы вынуждены выбрать между Трампом и Маском, пишет Wired

Инвесторы Кремниевой долины и руководители технологических компаний, которые поддерживали как президента США Дональда Трампа, так и предпринимателя Илона Маска, РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T11:52:00+03:00

2025-06-06T11:52:00+03:00

2025-06-06T11:56:00+03:00

сша

дональд трамп

илон маск

конфликт трампа и маска

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976735967_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e31d2b9cee8dc1e43b2cc3e4960ff17.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Инвесторы Кремниевой долины и руководители технологических компаний, которые поддерживали как президента США Дональда Трампа, так и предпринимателя Илона Маска, после их ссоры вынуждены решить, на чью сторону им теперь встать, пишет портал Wired. "Эта вражда оказывает давление на некоторых партнеров Маска из технологической индустрии, включая ответственного при Трампе за ИИ и криптовалюты Дэвида Сакса, (миллиардера и инвестора - ред.) Марка Андриссена и других инвесторов, которые должны решить, встать ли им на сторону генерального директора Tesla или продолжать поддерживать президента", - говорится в материале. Портал отмечает, что некоторые, по-видимому, пытаются найти баланс между поддержкой Маска и отказом от открытой критики Белого дома. При этом, по словам источников Wired, некоторые инвесторы и руководители технологических компаний могут не сразу поддержать Маска, поскольку разочарованы его работой в департаменте эффективности правительства США (DOGE), пост главы которого Маск покинул на прошлой неделе. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 14%.

https://ria.ru/20250606/konflikt-2021257039.html

https://ria.ru/20250606/mask--2021252505.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, дональд трамп, илон маск, конфликт трампа и маска