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Эксперт прокомментировал телефонный разговор лидеров Китая и США

Эксперт прокомментировал телефонный разговор лидеров Китая и США - РИА Новости, 06.06.2025

Эксперт прокомментировал телефонный разговор лидеров Китая и США

Разговор лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа, который состоялся по инициативе американской стороны, свидетельствует о росте тревоги в Вашингтоне, РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T07:49:00+03:00

2025-06-06T07:49:00+03:00

2025-06-06T07:49:00+03:00

китай

сша

вашингтон (штат)

си цзиньпин

дональд трамп

скотт бессент

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ПЕКИН, 6 июн - РИА Новости. Разговор лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа, который состоялся по инициативе американской стороны, свидетельствует о росте тревоги в Вашингтоне, считает научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян. Телефонный разговор лидеров КНР и США состоялся в четверг. Китайский лидер, в частности, заявил в ходе беседы, что обе страны должны укреплять контакты в торговой, военной и дипломатической сферах, сокращать недопонимание и укреплять сотрудничество. Президент Соединенных Штатов в свою очередь сказал, что переговоры с Китаем по урегулированию торговых разногласий "немного сбились" с курса, однако телефонный разговор с Си Цзиньпином прошел "прекрасно". Как сообщил китайский МИД, Си Цзиньпин и Трамп договорились, что две страны как можно скорее проведут новый раунд торговых переговоров. "Тот факт, что последний звонок между двумя лидерами состоялся по просьбе американской стороны, свидетельствует, что инициатива принадлежит Китаю и отражает растущую тревогу в Вашингтоне", - приводит слова Люй Сяна китайская государственная газета Global Times. По словам эксперта, заявления Си Цзиньпина подтверждают искренность Китая и красные линии в двусторонних отношениях, одновременно призывая США "взглянуть в лицо реальности и сделать рациональный выбор". "США рискуют нанести себе вред, стремясь к экономическому разъединению", - полагает Люй Сян. Научный сотрудник отметил, что в последнее время американское руководство было непоследовательным в своей политике в отношении КНР, в то время как китайские власти сохраняли четкую и устойчивую позицию. Эксперт подчеркнул, что "Китай не намерен заменять или вытеснять США", и его развитие никогда не происходило за счет интересов других стран. "Китай отвечает на давление США сдержанно и решительно и не пойдет на уступки под давлением. Вместо этого Пекин продолжит принимать решения, основанные на общих интересах обеих стран", - добавил эксперт. Китай и США с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны Соединенных Штатов - министр финансов Скотт Бессент. Стороны рассказали, что по итогам переговоров договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, которая вступила в силу с 14 мая на 90 дней. "Взаимные" пошлины между странами должны были снизиться до 10%. В итоге, Пекин будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Вашингтон - взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.

https://ria.ru/20250605/tramp-2021180373.html

https://ria.ru/20250604/trump-2020798681.html

https://ria.ru/20250605/tramp-2021177949.html

китай

сша

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, сша, вашингтон (штат), си цзиньпин, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт, в мире