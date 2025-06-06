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Спикер нижегородского парламента Люлин предложил развивать спорт во дворах - РИА Новости, 06.06.2025
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Нижегородская область
 
18:37 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/sport-2021410881.html
Спикер нижегородского парламента Люлин предложил развивать спорт во дворах
Спикер нижегородского парламента Люлин предложил развивать спорт во дворах - РИА Новости, 06.06.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин предложил развивать спорт во дворах
Школьные спортзалы нужно превратить в центры доступного спорта для всех жителей, чтобы развивать спорт во дворах, заявил председатель законодательного собрания... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T18:37:00+03:00
2025-06-06T18:37:00+03:00
нижегородская область
нижегородская область
нижний новгород
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июня – РИА Новости. Школьные спортзалы нужно превратить в центры доступного спорта для всех жителей, чтобы развивать спорт во дворах, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области, координатор Совета законодателей Приволжского федерального округа Евгений Люлин. Вопрос развития массового спорта обсудили на заседании законодателей округа в Пензе. Одной из главных задач, обозначенных на заседании, стало более эффективное использование уже существующей инфраструктуры. Особое внимание законодатели уделили спортивным площадкам при школах, колледжах и вузах. Люлин выступил с инициативой их масштабной модернизации. "Школы расположены в каждом микрорайоне, и мы должны привести все стадионы в нормальное состояние, обеспечить соответствие требованиям, отработать систему охраны и безопасности, установить правила использования – и сделать эти объекты доступными для всех граждан в неучебное время. Это станет реальной доступной спортивной средой прямо у дома. Надо развивать спорт во дворах", – цитирует пресс-служба регионального парламента слова Люлина. Опыт Нижнего Новгорода и Перми, где такие объекты уже начали открываться для всех желающих, признан успешным и достойным распространения на другие регионы. Также участники заседания предложили на стадии проектирования новых жилых районов сразу закладывать места для площадок с готовыми спортобъектами. Важным направлением члены Совета законодателей обозначили создание комфортных условий для физкультурных занятий людей с ограниченными возможностями здоровья. Несмотря на то, что в округе есть специализированные центры, такие как нижегородский "Парус", спортсмены-инвалиды сталкиваются с трудностями, особенно при приезде на соревнования: не хватает оборудованных гостиниц рядом со спортивными объектами и удобной логистики. Одним из приоритетных аспектов развития массового спорта, по мнению участников заседания, также остается подготовка тренеров, особенно в селах и малых городах. Совет законодателей поддержал масштабирование программы "Земский тренер", которая успешно работает в Башкирии, по ней преподавателям физкультуры выплачивают 1 миллион рублей. Но, помимо этого, была отмечена необходимость проработки дополнительных мер поддержки и стимулов для привлечения таких кадров в сельскую местность. На заседании также был отмечен нижегородский опыт привлечения участников специальной военной операции к работе тренерами, при необходимости с их дополнительным обучением. По итогам заседания Совет законодателей ПФО сформировал пакет конкретных предложений: масштабирование программы "Земский тренер" на все регионы ПФО, выделение федеральных средств на строительство гостиниц для спортсменов-инвалидов рядом с центрами адаптивного спорта, внесение изменений в законы для упрощения развития детско-юношеского спорта, разработку региональных программ поддержки национальных видов спорта, а также меры по повышению статуса и поддержки тренеров. "Мы провели глубокий анализ проблем массового спорта с общественными и спортивными организациями, собрали множество дельных предложений в ходе дискуссий. Сформированный пакет инициатив будет направлен в Госдуму и правительство РФ для дальнейшей проработки и реализации", – заключил спикер нижегородского парламента.
https://ria.ru/20250529/semya-2019848795.html
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нижегородская область, нижний новгород, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Нижегородская область, Нижний Новгород, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
Спикер нижегородского парламента Люлин предложил развивать спорт во дворах

Депутат Люлин: школьные спортзалы нужно превратить в центры доступного спорта

© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской областиЕвгений Люлин
Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
Евгений Люлин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июня – РИА Новости. Школьные спортзалы нужно превратить в центры доступного спорта для всех жителей, чтобы развивать спорт во дворах, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области, координатор Совета законодателей Приволжского федерального округа Евгений Люлин.
Вопрос развития массового спорта обсудили на заседании законодателей округа в Пензе. Одной из главных задач, обозначенных на заседании, стало более эффективное использование уже существующей инфраструктуры. Особое внимание законодатели уделили спортивным площадкам при школах, колледжах и вузах. Люлин выступил с инициативой их масштабной модернизации.
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"Школы расположены в каждом микрорайоне, и мы должны привести все стадионы в нормальное состояние, обеспечить соответствие требованиям, отработать систему охраны и безопасности, установить правила использования – и сделать эти объекты доступными для всех граждан в неучебное время. Это станет реальной доступной спортивной средой прямо у дома. Надо развивать спорт во дворах", – цитирует пресс-служба регионального парламента слова Люлина.
Опыт Нижнего Новгорода и Перми, где такие объекты уже начали открываться для всех желающих, признан успешным и достойным распространения на другие регионы. Также участники заседания предложили на стадии проектирования новых жилых районов сразу закладывать места для площадок с готовыми спортобъектами.
Важным направлением члены Совета законодателей обозначили создание комфортных условий для физкультурных занятий людей с ограниченными возможностями здоровья. Несмотря на то, что в округе есть специализированные центры, такие как нижегородский "Парус", спортсмены-инвалиды сталкиваются с трудностями, особенно при приезде на соревнования: не хватает оборудованных гостиниц рядом со спортивными объектами и удобной логистики.
Одним из приоритетных аспектов развития массового спорта, по мнению участников заседания, также остается подготовка тренеров, особенно в селах и малых городах. Совет законодателей поддержал масштабирование программы "Земский тренер", которая успешно работает в Башкирии, по ней преподавателям физкультуры выплачивают 1 миллион рублей. Но, помимо этого, была отмечена необходимость проработки дополнительных мер поддержки и стимулов для привлечения таких кадров в сельскую местность. На заседании также был отмечен нижегородский опыт привлечения участников специальной военной операции к работе тренерами, при необходимости с их дополнительным обучением.
По итогам заседания Совет законодателей ПФО сформировал пакет конкретных предложений: масштабирование программы "Земский тренер" на все регионы ПФО, выделение федеральных средств на строительство гостиниц для спортсменов-инвалидов рядом с центрами адаптивного спорта, внесение изменений в законы для упрощения развития детско-юношеского спорта, разработку региональных программ поддержки национальных видов спорта, а также меры по повышению статуса и поддержки тренеров.
"Мы провели глубокий анализ проблем массового спорта с общественными и спортивными организациями, собрали множество дельных предложений в ходе дискуссий. Сформированный пакет инициатив будет направлен в Госдуму и правительство РФ для дальнейшей проработки и реализации", – заключил спикер нижегородского парламента.
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