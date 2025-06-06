https://ria.ru/20250606/spetsoperatsiya-2021415953.html

Спецоперация, 6 июня: нанесен массированный удар в ответ на теракты Киева

Спецоперация, 6 июня: нанесен массированный удар в ответ на теракты Киева - РИА Новости, 06.06.2025

Спецоперация, 6 июня: нанесен массированный удар в ответ на теракты Киева

Российские Вооружённые Силы нанесли в ответ на террористические акты Киева массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T19:05:00+03:00

2025-06-06T19:05:00+03:00

2025-06-06T19:07:00+03:00

россия

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

обрушение моста на поезд в брянской области

курская область

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Российские Вооружённые Силы нанесли в ответ на террористические акты Киева массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по конструкторским бюро, производству и ремонту военной техники и беспилотников, центрам подготовки лётчиков и складам вооружения ВСУ, сообщило в пятницу Минобороны РФ. В сводке ведомства отмечается, что цель удара была достигнута, а все назначенные объекты поражены. Кроме того, в течение минувшей недели были нанесены шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, военным аэродромам, цехам производства, местам хранения и запуска беспилотников, арсеналам ВСУ и пунктам дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Также в Минобороны сообщили, что бойцы группировки "Восток" освободили Фёдоровку в Донецкой Народной Республике. Как напомнили в ведомстве, в течение недели российскими группировками были освобождены Новополь и Редкодуб в ДНР, Алексеевка, Андреевка, Водолаги и Кондратовка Сумской области. Всего за неделю ВСУ потеряли на различных направлениях спецоперации более 10 045 военнослужащих. Кроме того, украинские войска лишились 12 танков, 127 боевой бронированной машины, 137 орудий полевой артиллерии, 57 станций радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 69 складов боеприпасов и материальных средств. Также уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS и две пусковые установки РСЗО MLRS американского производства, две боевые машины РСЗО "Град". Кроме того, за неделю средства ПВО сбили три управляемые ракеты большой дальности "Нептун", две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании, три снаряда РСЗО Vampire чешского производства, 18 управляемых авиабомб JDAM и восемь снарядов РСЗО HIMARS производства США, а также 1390 беспилотников самолетного типа, в том числе 509 вне зоны СВО. Не поддаться на провокации В пятницу в Калининграде прошли переговоры российской делегации и МАГАТЭ. По их окончании гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал об обострении военных угроз для Запорожской АЭС. По его словам, последние четыре дня ВСУ каждую ночь разрушают энергосистему Энергодара. Российские специалисты успевают её восстанавливать, энергоснабжение удаётся восстанавливать за десятки минут после каждого обстрела. В то же время ситуация по ядерной безопасности на ЗАЭС абсолютно управляемая и стабильная. Также полностью обеспечивается водоснабжение станции, задействованы 11 скважин, началось сооружение плавучей модульной насосной станции. При этом Лихачев заявил, что на фоне переговорного процесса с Украиной поток провокаций против Энергодара и Запорожской АЭС, видимо, будет нарастать. Главный вызов на сегодняшний день - с одной стороны, не поддаться на эти провокации, с другой стороны, обеспечить максимальную защиту станции и в кратчайшие сроки восстанавливать пораженную инфраструктуру, добавил он. Глава госкорпорации рассказал, что комплексный поэтапный план ввода ЗАЭС в работу проходит согласование в правительстве РФ. Однако он подчеркнул, что перезапуск возможен только при снятии всех угроз для станции, в том числе диверсионных. Персональная ответственность В Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь дежурные средства российской ПВО сбили 174 украинских беспилотника над Брянской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областями и Московским регионом, а также три управляемые ракеты "Нептун-МД" над Чёрным морем. Мэр Энергодара Максим Пухов в пятницу несколько раз сообщал об атаках украинских беспилотников. Днём он сообщил, что атаки продолжаются и жителям необходимо быть предельно осторожными. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что утративший легитимность Владимир Зеленский сделал терроризм государственной идеологией киевского режима и несёт персональную ответственность за теракты, которые приводят к гибели мирных жителей. По словам Володина, главе киевского режима не нужен мир, и он не думает о гражданах Украины и о будущем страны, а хочет лишь любой ценой сохраниться у власти. Парламенты европейских государств должны осознать свою ответственность за действия Зеленского, которые он предпринимает во многом с их одобрения или молчаливого согласия, подчеркнул председатель Госдумы. Российские военные восстанавливают сбитые украинские беспилотники, оплаченные фондами экс-президента Украины Петра Порошенко*, а также украинского шоумена Сергея Притулы, и применяют их против ВСУ, рассказала РИА Новости военнослужащая Южной группировки войск с позывным "Ася". МО РФ рассказало подробности уничтожения украинского МиГ-29 в мае на красноармейском направлении. Его подбили зенитчики расчёта комплекса "Бук-М3". Пилот совершил ошибку и самолёт вошёл в зону поражения комплекса, после чего российский расчёт оперативно сработал и выпустил по нему ракету. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" представил презентацию, согласно которой участники ЕГЭ-2025 по истории на отлично справились с заданиями на знание специальной военной операции. Не смог Газета New York Times сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом накануне не смог убедить американского лидера в необходимости играть более активную роль в помощи Украине. Трамп не пообещал давления и не взял на себя конкретных обязательств по предоставлению оружия или отмене санкций ни публично, ни, по данным газеты, в частной беседе с Мерцем. Силы РФ имеют преимущество на поле боя в зоне СВО, а российские командиры могут выбирать основные точки для продвижения, сообщила газета Telegraph. В то же время Украине не помогает даже "стена беспилотников". В такой ситуации украинское контрнаступление маловероятно, заключило издание. План Украинское издание "Страна.ua" опубликовало видео масштабного пожара в городе Тернополь на западе Украины. На нём можно видеть огромный столб дыма над городом. Объект, на котором начался пожар, не называется. Это же издание сообщило, что в каждом военкомате на Украине существует план по числу мобилизованных, при невыполнении которого начальников военкоматов переводят в боевые подразделения. Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью агентству Блумберг признал случаи коррупции в стране, в том числе со стороны чиновников, при закупке вооружений и боеприпасов. Кроме того, по его словам, у Украины нет средств, чтобы закрыть финансовые пробелы в 2026 году, а на фоне проводимых переговоров между Россией и Украиной у него нет четкого представления по поводу того, как планировать бюджет страны на следующий год.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250606/tramp-2021190459.html

https://ria.ru/20250606/dmitruk-2021318965.html

https://ria.ru/20250606/vsu-2021402128.html

https://ria.ru/20250606/germaniya-2021332964.html

https://ria.ru/20250606/zelenskiy-2021311605.html

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