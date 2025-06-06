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ВС России выявили узел связи украинских боевиков, заявил Марочко
ВС России выявили узел связи украинских боевиков, заявил Марочко - РИА Новости, 06.06.2025
ВС России выявили узел связи украинских боевиков, заявил Марочко
Военнослужащие РФ на время лишили командование ВСУ связи с войсками в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T07:59:00+03:00
2025-06-06T07:59:00+03:00
2025-06-06T07:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 6 июн – РИА Новости. Военнослужащие РФ на время лишили командование ВСУ связи с войсками в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Средства технической разведки ВС РФ выявили узел связи украинских боевиков в районе населенного пункта Липцы Харьковской области, после чего по нему был нанесен удар. В результате огневого поражения украинское командование утратило связь с передовыми подразделениями более чем на три часа", - сообщил Марочко. Он уточнил, что удар привел к нарушению взаимодействия, координации и оперативного управления войсками, что вызвало панику в рядах ВСУ и потерю нескольких позиций на этом участке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России выявили узел связи украинских боевиков, заявил Марочко
Марочко: ВС России лишили командование ВСУ связи с войсками под Харьковом