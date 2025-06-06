Рейтинг@Mail.ru
ВС России выявили узел связи украинских боевиков, заявил Марочко - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:59 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/spetsoperatsiya-2021232356.html
ВС России выявили узел связи украинских боевиков, заявил Марочко
ВС России выявили узел связи украинских боевиков, заявил Марочко - РИА Новости, 06.06.2025
ВС России выявили узел связи украинских боевиков, заявил Марочко
Военнослужащие РФ на время лишили командование ВСУ связи с войсками в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T07:59:00+03:00
2025-06-06T07:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799239250_0:372:1955:1472_1920x0_80_0_0_94dde38a7fa1cd41068fdf67812941ac.jpg
ЛУГАНСК, 6 июн – РИА Новости. Военнослужащие РФ на время лишили командование ВСУ связи с войсками в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Средства технической разведки ВС РФ выявили узел связи украинских боевиков в районе населенного пункта Липцы Харьковской области, после чего по нему был нанесен удар. В результате огневого поражения украинское командование утратило связь с передовыми подразделениями более чем на три часа", - сообщил Марочко. Он уточнил, что удар привел к нарушению взаимодействия, координации и оперативного управления войсками, что вызвало панику в рядах ВСУ и потерю нескольких позиций на этом участке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799239250_0:307:1890:1725_1920x0_80_0_0_40588317bd67ecfbe378b3ad8d0be364.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России выявили узел связи украинских боевиков, заявил Марочко

Марочко: ВС России лишили командование ВСУ связи с войсками под Харьковом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 6 июн – РИА Новости. Военнослужащие РФ на время лишили командование ВСУ связи с войсками в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Средства технической разведки ВС РФ выявили узел связи украинских боевиков в районе населенного пункта Липцы Харьковской области, после чего по нему был нанесен удар. В результате огневого поражения украинское командование утратило связь с передовыми подразделениями более чем на три часа", - сообщил Марочко.
Он уточнил, что удар привел к нарушению взаимодействия, координации и оперативного управления войсками, что вызвало панику в рядах ВСУ и потерю нескольких позиций на этом участке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала