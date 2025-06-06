https://ria.ru/20250606/spetsoperatsiya-2021232356.html

ВС России выявили узел связи украинских боевиков, заявил Марочко

ВС России выявили узел связи украинских боевиков, заявил Марочко - РИА Новости, 06.06.2025

ВС России выявили узел связи украинских боевиков, заявил Марочко

Военнослужащие РФ на время лишили командование ВСУ связи с войсками в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T07:59:00+03:00

2025-06-06T07:59:00+03:00

2025-06-06T07:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 6 июн – РИА Новости. Военнослужащие РФ на время лишили командование ВСУ связи с войсками в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Средства технической разведки ВС РФ выявили узел связи украинских боевиков в районе населенного пункта Липцы Харьковской области, после чего по нему был нанесен удар. В результате огневого поражения украинское командование утратило связь с передовыми подразделениями более чем на три часа", - сообщил Марочко. Он уточнил, что удар привел к нарушению взаимодействия, координации и оперативного управления войсками, что вызвало панику в рядах ВСУ и потерю нескольких позиций на этом участке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность