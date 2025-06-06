https://ria.ru/20250606/spetsoperatsiya-2021222191.html
Уссурийские десантники уничтожили технику ВСУ в Сумской области
Уссурийские десантники уничтожили технику ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 06.06.2025
Уссурийские десантники уничтожили технику ВСУ в Сумской области
Операторы ударных БПЛА Уссурийских десантников уничтожили автомобильную и бронированную технику, наблюдательный пункт и пулеметный расчет ВСУ в Сумской области, РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T05:22:00+03:00
2025-06-06T05:22:00+03:00
2025-06-06T05:22:00+03:00
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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА Уссурийских десантников уничтожили автомобильную и бронированную технику, наблюдательный пункт и пулеметный расчет ВСУ в Сумской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Благодаря слаженной работе операторов FPV-дронов, были выведены из строя и уничтожены автомобиль и пикап, осуществлявшие подвоз боеприпасов, материальных средств, продовольствия и осуществлявших ротацию личного состава", - сообщили в МО. Уточняется, что также несколькими попаданиями ударных беспилотников был выведен из строя и уничтожен иностранный легкобронированный автомобиль, который был обездвижен первым попаданием, а вторым и последующими FPV-дронами окончательно уничтожен. "Кроме того, операторами разведывательных БПЛА были обнаружены наблюдательный пункт боевиков и пулеметная точка противника с расчетом, замаскированные и укрытые в блиндажах опорных пунктов. Точными попаданиями FPV-дронов все цели были уничтожены", - сообщили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20250605/rossiya-2021187439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Уссурийские десантники уничтожили технику ВСУ в Сумской области
Уссурийские десантники уничтожили технику, наблюдательный пункт и расчет ВСУ
ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА Уссурийских десантников уничтожили автомобильную и бронированную технику, наблюдательный пункт и пулеметный расчет ВСУ в Сумской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Благодаря слаженной работе операторов FPV-дронов, были выведены из строя и уничтожены автомобиль и пикап, осуществлявшие подвоз боеприпасов, материальных средств, продовольствия и осуществлявших ротацию личного состава", - сообщили в МО.
Уточняется, что также несколькими попаданиями ударных беспилотников был выведен из строя и уничтожен иностранный легкобронированный автомобиль, который был обездвижен первым попаданием, а вторым и последующими FPV-дронами окончательно уничтожен.
"Кроме того, операторами разведывательных БПЛА были обнаружены наблюдательный пункт боевиков и пулеметная точка противника с расчетом, замаскированные и укрытые в блиндажах опорных пунктов. Точными попаданиями FPV-дронов все цели были уничтожены", - сообщили в оборонном ведомстве.