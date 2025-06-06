https://ria.ru/20250606/spetsoperatsiya-2021222191.html

Уссурийские десантники уничтожили технику ВСУ в Сумской области

Уссурийские десантники уничтожили технику ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 06.06.2025

Уссурийские десантники уничтожили технику ВСУ в Сумской области

Операторы ударных БПЛА Уссурийских десантников уничтожили автомобильную и бронированную технику, наблюдательный пункт и пулеметный расчет ВСУ в Сумской области, РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T05:22:00+03:00

2025-06-06T05:22:00+03:00

2025-06-06T05:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА Уссурийских десантников уничтожили автомобильную и бронированную технику, наблюдательный пункт и пулеметный расчет ВСУ в Сумской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Благодаря слаженной работе операторов FPV-дронов, были выведены из строя и уничтожены автомобиль и пикап, осуществлявшие подвоз боеприпасов, материальных средств, продовольствия и осуществлявших ротацию личного состава", - сообщили в МО. Уточняется, что также несколькими попаданиями ударных беспилотников был выведен из строя и уничтожен иностранный легкобронированный автомобиль, который был обездвижен первым попаданием, а вторым и последующими FPV-дронами окончательно уничтожен. "Кроме того, операторами разведывательных БПЛА были обнаружены наблюдательный пункт боевиков и пулеметная точка противника с расчетом, замаскированные и укрытые в блиндажах опорных пунктов. Точными попаданиями FPV-дронов все цели были уничтожены", - сообщили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20250605/rossiya-2021187439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность