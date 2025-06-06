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Уссурийские десантники уничтожили технику ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 06.06.2025
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Уссурийские десантники уничтожили технику ВСУ в Сумской области
Уссурийские десантники уничтожили технику ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 06.06.2025
Уссурийские десантники уничтожили технику ВСУ в Сумской области
Операторы ударных БПЛА Уссурийских десантников уничтожили автомобильную и бронированную технику, наблюдательный пункт и пулеметный расчет ВСУ в Сумской области, РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T05:22:00+03:00
2025-06-06T05:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
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безопасность
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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА Уссурийских десантников уничтожили автомобильную и бронированную технику, наблюдательный пункт и пулеметный расчет ВСУ в Сумской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Благодаря слаженной работе операторов FPV-дронов, были выведены из строя и уничтожены автомобиль и пикап, осуществлявшие подвоз боеприпасов, материальных средств, продовольствия и осуществлявших ротацию личного состава", - сообщили в МО. Уточняется, что также несколькими попаданиями ударных беспилотников был выведен из строя и уничтожен иностранный легкобронированный автомобиль, который был обездвижен первым попаданием, а вторым и последующими FPV-дронами окончательно уничтожен. "Кроме того, операторами разведывательных БПЛА были обнаружены наблюдательный пункт боевиков и пулеметная точка противника с расчетом, замаскированные и укрытые в блиндажах опорных пунктов. Точными попаданиями FPV-дронов все цели были уничтожены", - сообщили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20250605/rossiya-2021187439.html
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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Уссурийские десантники уничтожили технику ВСУ в Сумской области

Уссурийские десантники уничтожили технику, наблюдательный пункт и расчет ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в Курской области
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в Курской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в Курской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА Уссурийских десантников уничтожили автомобильную и бронированную технику, наблюдательный пункт и пулеметный расчет ВСУ в Сумской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Благодаря слаженной работе операторов FPV-дронов, были выведены из строя и уничтожены автомобиль и пикап, осуществлявшие подвоз боеприпасов, материальных средств, продовольствия и осуществлявших ротацию личного состава", - сообщили в МО.
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Уточняется, что также несколькими попаданиями ударных беспилотников был выведен из строя и уничтожен иностранный легкобронированный автомобиль, который был обездвижен первым попаданием, а вторым и последующими FPV-дронами окончательно уничтожен.
"Кроме того, операторами разведывательных БПЛА были обнаружены наблюдательный пункт боевиков и пулеметная точка противника с расчетом, замаскированные и укрытые в блиндажах опорных пунктов. Точными попаданиями FPV-дронов все цели были уничтожены", - сообщили в оборонном ведомстве.
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