https://ria.ru/20250606/spetsoperatsiya-2021221522.html

Минобороны рассказало о работе фельдъегерской службы в зоне СВО

Минобороны рассказало о работе фельдъегерской службы в зоне СВО - РИА Новости, 06.06.2025

Минобороны рассказало о работе фельдъегерской службы в зоне СВО

Специалисты фельдъегерской службы оперативно доставляют письма и посылки военнослужащим в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T05:19:00+03:00

2025-06-06T05:19:00+03:00

2025-06-06T05:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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безопасность

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Специалисты фельдъегерской службы оперативно доставляют письма и посылки военнослужащим в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ. "Специалисты фельдъегерской службы второй бригады управления 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа оперативно доставляют письма и посылки из десятков регионов страны военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, от их родственников", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что специалисты фельдъегерской службы внимательно относятся к доставке писем, написанных родными и близкими для военнослужащих. Письма и посылки принимают во всех отделениях "Почты России". "Наша задача доставлять груз не только "Москвы-400", в который идут посылки ребятам, но и пакеты, посылки воинским частям, которые находятся у нас на приписке, поэтому работаем по всем направлениям. Мы работаем круглосуточно. По мере надобности всегда, в любой момент, днем и ночью, в любое время суток", - рассказал начальник отдела обеспечения по доставке почтовой корреспонденции узла ФПС с позывным "Джерри". Уточняется, что тысячи писем и посылок ежедневно отправляют в зону СВО через фельдъегерскую службу, в том числе по индексу "Москва-400". Эта служба с момента своего появления в России в конце XVIII века выполняет функции по доставке самой значимой корреспонденции.

https://ria.ru/20250605/rossiya-2021187439.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, почта россии, безопасность