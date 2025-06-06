https://ria.ru/20250606/sotspartnerstvo-2021408164.html

Новгородский опыт соцпартнерства предложено масштабировать на всю страну

Новгородский опыт соцпартнерства предложено масштабировать на всю страну - РИА Новости, 06.06.2025

Новгородский опыт соцпартнерства предложено масштабировать на всю страну

Новгородская область по предложению председателя Федерации независимых профсоюзов России Сергея Черногаева готова масштабировать опыт по внедрению социального... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T18:28:00+03:00

2025-06-06T18:28:00+03:00

2025-06-06T18:29:00+03:00

новгородская область

россия

александра дронова

татьяна голикова

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Новгородская область по предложению председателя Федерации независимых профсоюзов России Сергея Черногаева готова масштабировать опыт по внедрению социального партнерства на всю страну, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что состоялась рабочая встреча врио губернатора Александра Дронова и Черногаева. Она прошла по итогам Межрегионального форума по развитию социального партнерства на территории Северо-Западного федерального округа, который впервые состоялся в Великом Новгороде. На встрече обсудили опыт региона по внедрению социального партнерства. Работа областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений признана эффективной. Позитивный опыт региона был рекомендован вице-премьеру Татьяне Голиковой для распространения в субъектах Северо-Западного федерального округа. "Сергей Черногаев подчеркнул важность конструктивного диалога между социальными партнёрами для решения государственных задач и защиты трудовых прав. Он отметил высокий уровень социального партнёрства в Новгородской области и предложил распространить успешный опыт региона по всей стране", - говорится в сообщении. Черногаев положительно отметил то, что профсоюзы в регионе обладают своей законодательной инициативой. "Мы убедились, что социальное партнерство в Новгородской области развито очень хорошо, причем увидели это на реальных примерах. Хорошо, что это действует в виде закона о социальном партнерстве: не многие области на это идут", – приводит пресс-служба слова Черногаева. Дронов поблагодарил за высокую оценку работы и поддержал предложение о распространении опыта региона в сфере социального партнерства на всю страну. "Я думаю, что только при таком комплексном подходе, когда мы работаем и в рамках трехсторонней комиссии, в рамках развития социального партнерства, с профсоюзами, мы сможем добиваться значимых результатов, готовить решения, которые можно будет применять на территории всей нашей страны", – приводит пресс-служба слова Дронова. Отмечается, что Новгородская областная федерация профсоюзов активно развивает социальное партнёрство с 2011 года. В 2013 году по её инициативе был принят закон "О социальном партнерстве в сфере труда в Новгородской области". Благодаря совместной работе к концу 2024 года наблюдался рост общего числа коллективных договоров с профсоюзами, увеличение доли договоров с положениями об индексации зарплаты и снижение доли договоров, заключённых с иными представителями работников.

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новгородская область, россия, александра дронова, татьяна голикова