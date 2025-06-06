https://ria.ru/20250606/smertnost-2021356430.html

Младенческая смертность снизилась до исторического минимума, заявил Путин

Младенческая смертность снизилась до исторического минимума, заявил Путин - РИА Новости, 06.06.2025

Младенческая смертность снизилась до исторического минимума, заявил Путин

Младенческая смертность в РФ снизилась до нового исторического минимума, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:09:00+03:00

2025-06-06T16:09:00+03:00

2025-06-06T16:15:00+03:00

общество

россия

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Младенческая смертность в РФ снизилась до нового исторического минимума, сообщил президент России Владимир Путин."По статистике, некоторые показатели, намеченные на 2030 год, уже достигнуты в первом квартале текущего года, и, безусловно, это позитивный результат. Так, до нового исторического минимума снизилась младенческая смертность. Россия прочно вошла в число стран мира с наиболее эффективной системой защиты здоровья новорожденных", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://ria.ru/20250530/murashko-2019926767.html

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2025

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общество, россия, здоровье - общество, владимир путин