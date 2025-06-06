https://ria.ru/20250606/smertnost-2021356430.html
Младенческая смертность снизилась до исторического минимума, заявил Путин
Младенческая смертность снизилась до исторического минимума, заявил Путин - РИА Новости, 06.06.2025
Младенческая смертность снизилась до исторического минимума, заявил Путин
Младенческая смертность в РФ снизилась до нового исторического минимума, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:09:00+03:00
2025-06-06T16:09:00+03:00
2025-06-06T16:15:00+03:00
общество
россия
здоровье - общество
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019332971_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_f629e5b886e7651f51456ebbcdf853e4.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Младенческая смертность в РФ снизилась до нового исторического минимума, сообщил президент России Владимир Путин."По статистике, некоторые показатели, намеченные на 2030 год, уже достигнуты в первом квартале текущего года, и, безусловно, это позитивный результат. Так, до нового исторического минимума снизилась младенческая смертность. Россия прочно вошла в число стран мира с наиболее эффективной системой защиты здоровья новорожденных", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20250530/murashko-2019926767.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019332971_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_d8a00b735197a20b06fadc14995e5e66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, здоровье - общество, владимир путин
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Владимир Путин
Младенческая смертность снизилась до исторического минимума, заявил Путин
Путин: младенческая смертность снизилась до нового исторического минимума