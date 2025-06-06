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Младенческая смертность снизилась до исторического минимума, заявил Путин - РИА Новости, 06.06.2025
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16:09 06.06.2025 (обновлено: 16:15 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/smertnost-2021356430.html
Младенческая смертность снизилась до исторического минимума, заявил Путин
Младенческая смертность снизилась до исторического минимума, заявил Путин - РИА Новости, 06.06.2025
Младенческая смертность снизилась до исторического минимума, заявил Путин
Младенческая смертность в РФ снизилась до нового исторического минимума, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:09:00+03:00
2025-06-06T16:15:00+03:00
общество
россия
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Младенческая смертность в РФ снизилась до нового исторического минимума, сообщил президент России Владимир Путин."По статистике, некоторые показатели, намеченные на 2030 год, уже достигнуты в первом квартале текущего года, и, безусловно, это позитивный результат. Так, до нового исторического минимума снизилась младенческая смертность. Россия прочно вошла в число стран мира с наиболее эффективной системой защиты здоровья новорожденных", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
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общество, россия, здоровье - общество, владимир путин
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Владимир Путин
Младенческая смертность снизилась до исторического минимума, заявил Путин

Путин: младенческая смертность снизилась до нового исторического минимума

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Младенческая смертность в РФ снизилась до нового исторического минимума, сообщил президент России Владимир Путин.
"По статистике, некоторые показатели, намеченные на 2030 год, уже достигнуты в первом квартале текущего года, и, безусловно, это позитивный результат. Так, до нового исторического минимума снизилась младенческая смертность. Россия прочно вошла в число стран мира с наиболее эффективной системой защиты здоровья новорожденных", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Смертность детей в России снизилась более чем в два раза, заявил Мурашко
30 мая, 11:42
 
ОбществоРоссияЗдоровье - ОбществоВладимир Путин
 
 
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