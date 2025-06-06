https://ria.ru/20250606/shpion-2021345424.html

Суд в ЛНР вынес приговор 19-летнему украинскому шпиону

Суд в ЛНР вынес приговор 19-летнему украинскому шпиону - РИА Новости, 06.06.2025

Суд в ЛНР вынес приговор 19-летнему украинскому шпиону

В ЛНР осудили украинского шпиона Кирилла Щербака, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T15:32:00+03:00

2025-06-06T15:32:00+03:00

2025-06-06T17:42:00+03:00

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЛУГАНСК, 6 июн — РИА Новости. В ЛНР осудили украинского шпиона Кирилла Щербака, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева."Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего Кирилла Щербака. Он признан виновным по статье 276 УК России ("Шпионаж")", — сказала собеседница агентства.Суд установил, что с мая по декабрь 2022 года Щербак собирал данные о перемещении и местах дислокации российских военных в ЛНР. Фигурант передавал информацию украинским спецслужбам в мессенджере."Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Щербака к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — пояснила Усачева.Дело возбудило и расследовало региональное управление ФСБ, обвинение поддержал заместитель прокурора республики.

https://ria.ru/20250606/lnr-2021240050.html

https://ria.ru/20250529/shpion-2019732183.html

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луганская народная республика, россия, украина, общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)