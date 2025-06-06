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Суд в ЛНР вынес приговор 19-летнему украинскому шпиону - РИА Новости, 06.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:32 06.06.2025 (обновлено: 17:42 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/shpion-2021345424.html
Суд в ЛНР вынес приговор 19-летнему украинскому шпиону
Суд в ЛНР вынес приговор 19-летнему украинскому шпиону - РИА Новости, 06.06.2025
Суд в ЛНР вынес приговор 19-летнему украинскому шпиону
В ЛНР осудили украинского шпиона Кирилла Щербака, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:32:00+03:00
2025-06-06T17:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
украина
общество
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЛУГАНСК, 6 июн — РИА Новости. В ЛНР осудили украинского шпиона Кирилла Щербака, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева."Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего Кирилла Щербака. Он признан виновным по статье 276 УК России ("Шпионаж")", — сказала собеседница агентства.Суд установил, что с мая по декабрь 2022 года Щербак собирал данные о перемещении и местах дислокации российских военных в ЛНР. Фигурант передавал информацию украинским спецслужбам в мессенджере."Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Щербака к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — пояснила Усачева.Дело возбудило и расследовало региональное управление ФСБ, обвинение поддержал заместитель прокурора республики.
https://ria.ru/20250606/lnr-2021240050.html
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луганская народная республика, россия, украина, общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Общество, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд в ЛНР вынес приговор 19-летнему украинскому шпиону

Суд в ЛНР приговорил 19-летнего украинского шпиона к 8 годам колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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ЛУГАНСК, 6 июн — РИА Новости. В ЛНР осудили украинского шпиона Кирилла Щербака, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева.
"Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего Кирилла Щербака. Он признан виновным по статье 276 УК России ("Шпионаж")", — сказала собеседница агентства.
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Суд установил, что с мая по декабрь 2022 года Щербак собирал данные о перемещении и местах дислокации российских военных в ЛНР. Фигурант передавал информацию украинским спецслужбам в мессенджере.
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Щербака к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — пояснила Усачева.
Дело возбудило и расследовало региональное управление ФСБ, обвинение поддержал заместитель прокурора республики.
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