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Главный диетолог Москвы рассказала о допустимой порции шашлыка - РИА Новости, 06.06.2025
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03:27 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/shashlyk-2021216681.html
Главный диетолог Москвы рассказала о допустимой порции шашлыка
Главный диетолог Москвы рассказала о допустимой порции шашлыка - РИА Новости, 06.06.2025
Главный диетолог Москвы рассказала о допустимой порции шашлыка
Порция шашлыка для здорового человека должна быть небольшой, не более 100-150 граммов, при этом чем более жирное мясо, тем меньше его нужно съесть, сообщила РИА РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T03:27:00+03:00
2025-06-06T03:27:00+03:00
общество
антонина стародубова
москва
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Порция шашлыка для здорового человека должна быть небольшой, не более 100-150 граммов, при этом чем более жирное мясо, тем меньше его нужно съесть, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. "В традиционном исполнении шашлык – достаточно жирное и трудноусвояемое блюдо, которое плохо подходит для ежедневного рациона питания. Однако это вовсе не означает, что здоровому человеку при отсутствии противопоказаний надо полностью отказаться от его употребления. Главное – это соблюдать меру и не переедать. Порция при этом должна быть небольшой, не более 100-150 граммов, при этом, чем более жирное мясо вы выбираете, тем меньше должна быть порция", - рассказала Стародубова. По ее словам, даже однократное переедание вредно и может обернуться функциональными нарушениями со стороны желудочно-кишечного тракта: чувством тяжести, дискомфорта, вздутия и возникновения болей в животе. "Очень важно, собираясь на природу, позаботиться о достаточном количестве питьевой воды – лучшего напитка для утоления жажды. Дополнительно для разнообразия можно также приготовить травяной или обычный охлажденный чай, например, с добавлением лимона, мяты или других ароматных трав. Можно также приготовить ягодный морс или домашний компот, лучше без добавления сахара или с минимальным его количеством", - рассказала диетолог. Собеседница агентства добавила, что в обычное время и особенно в жару нужно избегать употребления напитков с высоким содержанием сахара. "Ряд широкомасштабных исследований подтверждает прямую связь между регулярным употреблением сладких напитков и сладостей и прибавкой жировой массы тела, ожирением, повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа. К тому же сладкие напитки плохо утоляют жажду и пить после их употребления хочется еще больше", - подчеркнула Стародубова. Врач уточнила, что людям, страдающим хроническими заболеваниями, по вопросу употребления такого блюда, как шашлык, необходимо проконсультироваться с врачом.
https://ria.ru/20250511/retsepty-2013211424.html
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общество, антонина стародубова, москва, здоровье - общество
Общество, Антонина Стародубова, Москва, Здоровье - Общество
Главный диетолог Москвы рассказала о допустимой порции шашлыка

Диетолог Стародубова: порция шашлыка должна быть не более 100-150 граммов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкШашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Порция шашлыка для здорового человека должна быть небольшой, не более 100-150 граммов, при этом чем более жирное мясо, тем меньше его нужно съесть, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
"В традиционном исполнении шашлык – достаточно жирное и трудноусвояемое блюдо, которое плохо подходит для ежедневного рациона питания. Однако это вовсе не означает, что здоровому человеку при отсутствии противопоказаний надо полностью отказаться от его употребления. Главное – это соблюдать меру и не переедать. Порция при этом должна быть небольшой, не более 100-150 граммов, при этом, чем более жирное мясо вы выбираете, тем меньше должна быть порция", - рассказала Стародубова.
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По ее словам, даже однократное переедание вредно и может обернуться функциональными нарушениями со стороны желудочно-кишечного тракта: чувством тяжести, дискомфорта, вздутия и возникновения болей в животе.
"Очень важно, собираясь на природу, позаботиться о достаточном количестве питьевой воды – лучшего напитка для утоления жажды. Дополнительно для разнообразия можно также приготовить травяной или обычный охлажденный чай, например, с добавлением лимона, мяты или других ароматных трав. Можно также приготовить ягодный морс или домашний компот, лучше без добавления сахара или с минимальным его количеством", - рассказала диетолог.
Собеседница агентства добавила, что в обычное время и особенно в жару нужно избегать употребления напитков с высоким содержанием сахара.
"Ряд широкомасштабных исследований подтверждает прямую связь между регулярным употреблением сладких напитков и сладостей и прибавкой жировой массы тела, ожирением, повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа. К тому же сладкие напитки плохо утоляют жажду и пить после их употребления хочется еще больше", - подчеркнула Стародубова.
Врач уточнила, что людям, страдающим хроническими заболеваниями, по вопросу употребления такого блюда, как шашлык, необходимо проконсультироваться с врачом.
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