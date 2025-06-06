https://ria.ru/20250606/saratov-2021223311.html
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения - РИА Новости, 06.06.2025
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T05:38:00+03:00
2025-06-06T05:38:00+03:00
2025-06-06T05:38:00+03:00
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
безопасность
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. "В аэропорту Саратов (Гагарин) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", - написал он.
https://ria.ru/20250606/moskva-2021222358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, безопасность
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Безопасность
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения
В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов