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В аэропорту Саратова сняли временные ограничения - РИА Новости, 06.06.2025
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05:38 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/saratov-2021223311.html
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения - РИА Новости, 06.06.2025
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T05:38:00+03:00
2025-06-06T05:38:00+03:00
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
безопасность
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. "В аэропорту Саратов (Гагарин) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", - написал он.
https://ria.ru/20250606/moskva-2021222358.html
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саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, безопасность
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Безопасность
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© Фото : страница аэропорта "Гагарин" в соцсетиАэропорт "Гагарин" в Саратове
Аэропорт Гагарин в Саратове - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : страница аэропорта "Гагарин" в соцсети
Аэропорт "Гагарин" в Саратове. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
"В аэропорту Саратов (Гагарин) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", - написал он.
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СаратовФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуБезопасность
 
 
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