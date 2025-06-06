https://ria.ru/20250606/saratov-2021214816.html
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 06.06.2025
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
На работу аэропорта Саратова наложили ограничения, говорится в Telegram-канале представителя Росавиации. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T02:57:00+03:00
2025-06-06T02:57:00+03:00
2025-06-06T03:34:00+03:00
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
безопасность
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. На работу аэропорта Саратова наложили ограничения, говорится в Telegram-канале представителя Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)", — уточняется в посте.Такие же меры в ночь на пятницу применили и в аэропорту Калуга.
https://ria.ru/20250529/vnukovo-2019687478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, безопасность
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Безопасность
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова временно ограничили прием и выпуск воздушных судов