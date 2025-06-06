https://ria.ru/20250606/samara-2021226106.html
В аэропорту Самары ввели временные ограничения
В аэропорту Самары ввели временные ограничения - РИА Новости, 06.06.2025
В аэропорту Самары ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T06:22:00+03:00
2025-06-06T06:22:00+03:00
2025-06-06T06:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
курумоч (аэропорт)
международная организация гражданской авиации
безопасность
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Самара (Курумоч; код ИКАО: UWWW)", - написал он.
https://ria.ru/20250606/moskva-2021222358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт), международная организация гражданской авиации, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Самара, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Курумоч (аэропорт), Международная организация гражданской авиации, Безопасность
В аэропорту Самары ввели временные ограничения
В аэропорту Самары ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов