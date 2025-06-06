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Сальдо напомнил Киеву об ударах по Каховской ГЭС с помощью HIMARS
Сальдо напомнил Киеву об ударах по Каховской ГЭС с помощью HIMARS - РИА Новости, 06.06.2025
Сальдо напомнил Киеву об ударах по Каховской ГЭС с помощью HIMARS
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в годовщину разрушения Каховской гидроэлектростанции напомнил Киеву, что удары по плотине Каховской ГЭС наносились РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:36:00+03:00
2025-06-06T15:36:00+03:00
2025-06-06T15:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК, 6 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в годовщину разрушения Каховской гидроэлектростанции напомнил Киеву, что удары по плотине Каховской ГЭС наносились украинской армией с помощью американской РСЗО HIMARS, которой у ВС РФ нет. "Я смотрел полуистерическую реакцию киевских СМИ, которые вчера начали передавать информацию о том, что вторая годовщина "убиения Каховской плотины" и создания таких условий, при которых большое количество людей пострадало, и это сделали, "конечно же, русские войска". Конечно же, не (РСЗО - ред) HIMARS, которых у нас нет, разрушалась плотина", - заявил он журналистам, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать сегодняшнюю ситуацию с Каховской ГЭС. Губернатор подчеркнул, что все попытки украинских СМИ возложить ответственность за уничтожение Каховской ГЭС на Россию являются частью пропагандистской технологии воздействия на умы. "Вся технология воздействия на умы, которую они применяют, должна опровергаться вот такими вот фактами, которые мы показываем", - отметил глава Херсонской области. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Эвакуировано было более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250216/sezon-1999636182.html
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россия, херсонская область , киев, владимир сальдо, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Киев, Владимир Сальдо, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ)
Сальдо напомнил Киеву об ударах по Каховской ГЭС с помощью HIMARS
Сальдо: удары по Каховской ГЭС наносились с помощью американской РСЗО HIMARS