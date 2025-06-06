https://ria.ru/20250606/rossija-2021303094.html

Песков напомнил о причине начала СВО

Песков напомнил о причине начала СВО - РИА Новости, 06.06.2025

Песков напомнил о причине начала СВО

Россия начала специальную военную операцию после того, как были исчерпаны возможности урегулирования проблемы политико-дипломатическими средствами, заявил... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:05:00+03:00

2025-06-06T13:05:00+03:00

2025-06-06T13:07:00+03:00

россия

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия начала специальную военную операцию после того, как были исчерпаны возможности урегулирования проблемы политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. “Именно поэтому выполняется специальная военная операция. После того, как были исчерпаны все возможности урегулирования проблем политико-дипломатическими средствами, причем они были исчерпаны после того, как все наши инициативы были полностью отвергнуты западниками. Для нас то, что происходит, имеет именно такое значение”, - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250606/deystviya-2021301114.html

россия

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2025

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россия, дмитрий песков